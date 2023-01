Vídeo em direto no Twitter mostra segundos finais do avião que caiu no Nepal

Uma aeronave da Yeti Airlines com 72 pessoas a bordo caiu no Nepal neste domingo, disseram as autoridades locais. Segundo a agência Reuters, pelo menos 68 pessoas morreram no acidente. Imagens de dentro do avião, supostamente transmitidas em direto no Twitter, mostram os momentos finais do avião que se despenhou em Pokhara.

Segundo informações, as imagens foram transmitidas em direto por um passageiro que seguia dentro da aeronave.

Desastre no Nepal filmado de dentro do avião

Há já muita informação do que restou da aeronave. As imagens partilhadas nas redes sociais mostram chamas no chão e muito fumo, aparentemente de destroços espalhados pelo local do acidente. Segundo as autoridades, pelo menos 68 pessoas morreram quando um avião se despenhou no Nepal. Seguiam a bordo 72 pessoas. Quatro passageiros ainda estão dados como desaparecidos.

Imagens filmadas por um habitante mostram o avião a curvar de forma repentina e acentuada enquanto descia.

O avião operado pela Yeti Airlines despenhou-se em Pokhara, um destino turístico a cerca de 200 quilómetros da capital nepalesa, de onde partiu. As buscas por eventuais sobreviventes foram interrompidas assim que a noite caiu, mas serão retomadas segunda-feira de manhã.

Outro vídeo filmado por um passageiro, dos momentos finais do voo, mostra inicialmente uma viagem tranquila, animada até ao ponto que se percebe o caos total, gritos e fogo.

Familiares das vítimas chegaram em choque ao aeroporto de Katmandu. O primeiro-ministro nepalês anunciou que o exército e a polícia foram enviados para as buscas.

A Autoridade de Aviação Civil do Nepal disse que ainda não é clara a causa do acidente. Há estrangeiros entre as vítimas.