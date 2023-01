Help Flash: Já disponível em Portugal (mas não substitui o triângulo)

Lembram-se do Help Flash que falámos aqui? Em Espanha este dispositivo irá substituir o triângulo de sinalização em 2024, mas em Portugal a lei ainda não permite.

Várias lojas passaram a comercializar, recentemente, o Help Flash. Saiba quanto custa...

O dispositivo Help Flash é uma importante adição para o incremento da segurança rodoviária e, sobretudo para as situações em que, por avaria ou acidente, se torna fundamental que os outros utentes via tenham o máximo de visibilidade sobre a presença de pessoas e bens na rodovia. Este dispositivo luminoso de segurança viu, em Espanha, a sua eficácia reconhecida e é já, legalmente, uma alternativa ao tradicional triângulo de sinalização.

O dispositivo luminoso de segurança Help Flash utiliza um potente LED, visível a um quilómetro de distância e em qualquer direção (360º), que permite alertar os restantes utilizadores da via da presença de um potencial perigo. Através de uma fixação magnética, o Help Flash pode ser colocado em qualquer superfície metálica e ativado de forma automática, uma funcionalidade que está devidamente patenteada e que é especialmente útil em caso de acidente. Caso assim o deseje, o utilizador também pode optar pela ativação manual.

Um dos principais atributos do dispositivo luminoso Help Flash é que o condutor não tem necessidade de abandonar o veículo, em caso de paragem, avaria ou acidente, sem primeiro alertar os restantes utentes da via de que algo atípico ou potencialmente perigoso estará a ocorrer. Este ato, aparentemente tão simples, pode ajudar a salvar vidas. Não se esqueça que, ao abandonar o veículo para colocar o obrigatório triângulo de sinalização, pode estar a representar um perigo para si e para os outros

Em Portugal, em caso de sinistro ou paragem na estrada, o condutor deve sinalizar a sua presença e o perigo através dos seguintes meios:

Colocando um triângulo de pré-sinalização e usando o colete retrorrefletor enquanto estiver fora do veículo.

O sinal deve ser colocado perpendicularmente em relação ao pavimento e ao eixo da faixa de rodagem, a uma distância nunca inferior a 30 m da retaguarda do veículo ou da carga a sinalizar e por forma a ficar bem visível a uma distância de, pelo menos, 100 m, devendo observar-se especial atenção em locais de visibilidade reduzida.

Utilizando luzes de advertência sempre que o veículo representar um perigo.

A legislação portuguesa, à semelhança da espanhola, não impede a colocação de um dispositivo luminoso amarelo no exterior do veículo imobilizado e, por isso, o Help Flash é uma solução possível, cómoda e, acima de tudo, segura.

No nosso país, o dispositivo custa entre 20 a 25 euros.