A poucos dias de conhecem os novos Galaxy S23 da Samsung, há ainda pormenores que vão sendo revelados. Estes mostram como a empresa está a preparar um produto de topo, para lutar num mercado competitivo.

Uma das grandes dúvidas sobre este novo smartphone é o SoC que iria usar. Com as propostas da Samsung da gama Exynos a existirem, teria a Qualcomm espaço para assumir toda a linha do Galaxy S23? Essa dúvida fica agora respondida com o novo "Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy".

Ainda não é uma certeza confirmada por nenhuma das marcas, mas é quase certo que a Samsung terá acesso a uma versão especial do novo SoC da Qualcomm. O Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 terá sido elevado ainda mais e surge agora com especificações mais elevadas.

Esta nova proposta, do que se pensa, será a única a existir em todos os mercados, abandonando a Samsung o seu Exynos, pelo menos por alguns anos. É também uma forma da marca garantir que se pode focar em melhorar esta sua proposta para o futuro.

Do que foi revelado, o "Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy" será uma otimização da proposta da Qualcomm e que é hoje o padrão do mercado. Com uma imagem específica, este será simples de identificar e de mostrar a sua exclusividade.

Não se sabe ainda de que forma a Qualcomm melhorou o seu SoC, mas especula-se que terá aumentado a velocidade de relógio dos CPUs. Além disso, esta proposta deverá ter sido ajustada de forma específica ao hardawre que vai equipar os novos Galaxy S23 da Qualcomm.

O que não se sabe ainda é se a Samsung terá abandonado de vez o seu SoC Exynos ou se estes 2 anos vão ser para se organizar e preparar algo melhor. Há ainda a questão sobre quem irá produzir os “Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy” para os S23, se a Samsung, se a TSMC.

Será já na próxima semana que todas as dúvidas vão ser finalmente esclarecidas. No dia 1 de fevereiro a Samsung vai revelar o seu novo Galaxy S23 e mostrar tudo o que preparou para este smartphone, que se espera estar no topo.