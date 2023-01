HBO confirma a segunda temporada da série The Last of Us

Cada vez mais há pessoas a aderirem aos serviços de streaming para verem os seus filmes e séries preferidos. E uma das vantagens passa também por haver um catálogo atualizado com frequência, onde os assinantes podem ter acesso a um vasto conjunto de opções para todos os gostos. E até para os amantes de jogos existem opções disponíveis.

Por exemplo, a série The Last of Us, que nasceu de uma parceria entre a Sony e a HBO, fez a sua estreia no serviço no dia 15 de janeiro. E as mais recentes informações, avançadas pela plataforma de streaming, confirmam a chegada da segunda temporada da série.

The Last of Us terá segunda temporada na HBO

Através das redes sociais, a HBO confirmou aquilo que muitos já esperavam: vai haver uma segunda temporada da série The Last of Us. A confirmação aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (27) e garantiu assim uma possibilidade que muitos utilizadores já suspeitavam.

A primeira temporada estreou no dia 15 de janeiro e rapidamente se tornou num sucesso visto por milhares de espetadores. Esta série conta com a participação dos atores Pedro Pascal, no papel de Joel, e Bella Ramsey, na pele de Ellie e é baseada no jogo com o mesmo nome que foi desenvolvido pela criadora Naughty Dog e publicado pela Sony Computer Entertainment.

O lançamento da segunda temporada era então já previsto por vários internautas, especialmente pela popularidade que a série conquistou, tornando-se na segunda maior estreia da HBO em apenas duas semanas desde a chegada ao serviço.

Para já não existem informações sobre a data específica da estreia da segunda temporada de The Last of Us, contudo é quase certo que os novos episódios vão ficar disponívels apenas no próximo ano de 2024.

A segunda temporada irá abordar situações de The Last of Us - Parte II, que acontecem cinco anos depois da primeira parte.