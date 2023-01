A cada ano, a Apple apresenta uma nova versão do macOS e naturalmente que certos Macs perdem acesso a novas versões-. O prejuízo é óbvio e mestas máquinas deixam de suportar o software mais recente e melhor da empresa.

Com o novo macOS Ventura isso aconteceu também, com vários modelos a serem deixados para trás. A solução para quem está nesta situação surgiu agora, com o OpenCore, que traz o mais recente macOS aos Mac mais antigos e que não são suportados.

O "OpenCore Legacy Patcher" (ou apenas OCLP) é uma ferramenta que permite que Macs mais antigos corram o macOS Big Sur e Monterey sem suporte oficial da Apple. É uma ferramenta baseada no mesmo bootloader OpenCore usado para Hackintosh, que é um método bem conhecido para rodar macOS em PCs comuns.

Dois meses após o lançamento da primeira beta do macOS Ventura, os programadores por trás do OCLP demonstraram alguns Macs antigos a correr o macOS Ventura graças a esta ferramenta. No entanto, tornar o OCLP compatível com o macOS Ventura não foi uma tarefa fácil.

De acordo com estes programadores, a Apple removeu a maioria dos drivers antigos do macOS 13, já que esta versão não suporta mais nenhum Mac com CPUs Intel anteriores à sétima geração. Apesar dessas restrições, a versão mais recente do OCLP traz uma nova vida aos Macs que foram descontinuados pela Apple.

Estes são os modelos mais antigos do Mac que podem executar o macOS Ventura com o OCLP:

2008 - 2016 MacBook

2009 – 2017 MacBook Air

2008 – 2016 MacBook Pro

2009 – 2017 Mac mini

2007 – 2017 iMac

2008 – 2013 Mac Pro

Claro, algumas coisas podem não funcionar como esperado, já que o projeto é uma modificação não autorizada da Apple. Para além disso, o macOS Ventura ainda está em desenvolvimento ativo, o que pode vir a ser uma condicionante no futuro, com alterações que venham a surgir.

Esta certamente não é a solução ideal para pessoas que ainda dependem de seus computadores para trabalhar. Ainda assim, é interessante ver que ainda se encontram maneiras de continuar a usar computadores com mais de 10 anos.