Já há data para estreia de The Last of Us no HBO Max

Tal como aqui revelámos, The Last of Us encontra-se prestes a chegar aos pequenos ecrãns.

Através de uma série televisiva criada da parceria entre a Sony e a HBO, a série já tem data oficial de estreia.

O fantástico jogo da Naughty Dog, The Last of Us que entretanto já recebeu uma sequela (ver aqui), encontra-se prestes a invadir o nosso pequeno ecran. Pelo menos de uma forma diferente da utilizada pelas consolas.

Com isto quero dizer que, a anunciada série de televisão que a HBO e a Sony acordaram em 2020 (ver aqui), está quase a chegar.

É já no próximo dia 15 de janeiro que The Last of Us estreia na HBO Max.

Os principais protagonistas da história de The Last of Us e que fizeram milhares de jogadores apaixonar-se pela história, Joel e Ellie, serão interpretados pelos atores Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Neil Druckmann, vencedor dos prémios BAFTA e WGA, para além de diretor criativo e responsável máximo da saga The Last of Us, e Craig Mazin, vencedor de um prémio Emmy, Globo de Ouro, WGA e criador da aclamada série Chernobyl, serão os responsáveis da série e atuarão como produtores executivos e guionistas.

A produção da série está a cargo da Sony Pictures, World Games, Naughty Dog e PlayStation Productions.

A história desta série, que será baseada no jogo original, tem lugar 20 anos depois da civilização moderna ter sido destruída num mundo pós pandêmico. Joel, um sobrevivente da pandemia, de olhar duro e habituado à violência destes tempos caóticos, é contratado para escoltar Ellie, uma jovem e inocente menina de 14 anos, para fora de uma zona de quarentena.

Aquilo que começa por ser um trabalho simples cedo se transforma numa épica jornada repleta de perigos, ação, aventura, companheirismo e emoções. The Last of Us revela-se como uma viagem à qual quase nenhum jogador fica indiferente.

com uma ação de cortar a respiração, onde os perigos espreitam a qualquer momento e em qualquer local, a tarefa de atravessar os EUA faz com que Ellie e Joel dependam apenas um do outro para sobreviver.

15 de janeiro é o dia em que The Last of Us se estreia na HBO Max. Interessados??