Loongson LSK2000: um SoC com gráficos integrados criado na China

À medida que aumenta a tensão geopolítica entre a China e os Estados Unidos, o país asiático tem tentado encontrar soluções, nomeadamente no setor tecnológico, como forma de conseguir contornar as várias sanções e bloqueios no acesso aos chips eletrónicos.

Neste sentido, a Loongson já é um nome que começa a ter alguma popularidade e visibilidade nas notícias do ramo. E, recentemente, a empresa chinesa anunciou a sua estreia no mercado dos SoCs com gráficos integrados com o modelo Loongson LS2K2000.

Chinesa Loongson anunciou um SoC com iGPU

Já por diversas vezes que temos falado da empresa chinesa Loongson, que atualmente é a fabricante chinesa mais avançada ao nível dos CPUs. Recordamos que a última notícia que escrevemos sobre a marca refere-se ao processador 3D5000 com 32 núcleos para competir com as gigantes Intel e AMD.

Mais recentemente a empresa anunciou a sua ingressão no mercado dos processadores com gráficos integrados com o seu novo SoC Loongson LS2K2000, tentando assim singrar num segmento muito apetecível, mas sem a dependência das empresas externas. Assim, este SoC com iGPU nasce para promover a capacidade da china de produzir os seus próprios equipamentos, embora para já estes se posicionem na gama de baixo desempenho e baixo consumo energético.

Este SoC vem equipado com 2 núcleos LA364 baseados na sua microarquitetura LoongArch e conta com um controlador de memória de forma a usar módulos de RAM ECC DDR4 de 2.400 MHz. Traz uma interface PCIe 3.0, acesso a portas SATA III a 6.0 Gbps, armazenamento eMMC, portas USB 3.0 e 2.0 e conectividade Ethernet e áudio. Já os gráficos ficam a cargo do chip LG120, desenvolvido pela Loongson.

Tudo isto está integrado num chip de 27 x 27 mm que promete oferecer um consumo máximo de 9W e médio de 4W. Com estas configurações, estima-se que este SoC possa ser comparado a uma Nvidia GT 630 no que respeita ao desempenho.

A empresa chinesa também conta com o processador Loongson LS2K1500, sem gráficos integrados. Este chip oferece um consumo máximo de 2,8W e está desenhado para uma utilização em sistemas Linux.