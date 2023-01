O cometa verde que passou há 50 mil anos já pode ser visto da Terra

A brilhante rocha espacial E3 está prestes a fazer a sua maior aproximação da Terra em 50.000 anos. O C/2022 E3 é um cometa da nuvem de Oort que foi descoberto pela Zwicky Transient Facility em 2 de março de 2022. O cometa atingiu o seu periélio (quando está mais próximo do Sol) no dia 12 de janeiro de 2023, a uma distância de 1,11 UA (166 milhões de km) e a passagem mais próxima da Terra será no dia 1 de fevereiro de 2023, a uma distância de 0,28 UA (42 milhões de km).

O cometa pode ficar mais brilhante do que magnitude 6 e tornar-se visível a olho nu como uma pequena mancha difusa num céu escuro o suficiente, mas poderá ser visto de Portugal apenas com binóculos.

O cometa que passou pela Terra no tempo dos neandertais

O C/2022 E3 está visível desde o passado dia 12, mas apenas a partir de hoje poderá ser observado a partir de Portugal, graças às abertas da nebulosidade e à mudança do ciclo da Lua. Assim, para observar o cometa terá de ser num local com quase nenhuma luz artificial ao redor. Caso o consiga localizar, se usar binóculos, poderá até ver a cauda. De acordo com a NASA, a melhor hora para ver o cometa é antes do amanhecer.

Atualmente, o cometa está em direção à constelação de Boötes e perto de Hércules (pode consultar aqui um mapa celeste interativo). A localização do cometa torna difícil para os observadores no Hemisfério Sul verem. Da sua localização atual no céu noturno, o seu caminho projetado o mapeia além da Ursa Menor (a Ursa Menor), passando por Camelopardis no momento da sua maior aproximação.

Os cometas brilham graças a uma combinação da sua composição química e luz solar. Os cometas que passam perto do Sol são iluminados e aquecidos pela sua energia. Como resultado, as moléculas na sua superfície evaporam e ficam fluorescentes. As cabeças dos cometas brilham de verde quando contêm cianogénio ou carbono diatómico, de acordo com a NASA.

O cometa verde pode atingir a magnitude 5 quando estiver mais próximo da Terra, de acordo com a EarthSky. Quer isto dizer que quanto menor o número, mais brilhante o objeto. A magnitude aparente da Lua cheia é de cerca de -11, e os objetos mais fracos vistos pelo Telescópio Espacial Hubble têm cerca de magnitude 30. As estrelas mais fracas que o nosso olho nu pode ver são de magnitude 6.

A rocha espacial que se aproxima não é o único cometa verde recente; em 2018, o cometa 46P/Wirtanen era brilhante o suficiente para os observadores verem a olho nu e, em 2021, o cometa Leonard brilhava em verde enquanto a bola de gelo fazia a sua trajetória cósmica.

Portanto, mantenha os olhos nas noites claras que virão. Se vir algo com um leve brilho verde, provavelmente é nosso mais novo visitante cósmico.