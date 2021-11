Vem aí o cometa Leonard, o mais brilhante deste ano e nunca mais o veremos

É verdade que este ano não nos podemos queixar. Já tivemos a nossa quota de eventos celestiais impressionantes. Conforme se lembrarão vimos uma lua cheia tingida de laranja, o eclipse lunar parcial mais longo do século e uma bela chuva de meteoritos. Contudo, não vamos fechar já o calendário, pois ainda falta apontar uma ocorrência única na vida. Sim, vem aí um cometa!

Se conseguir ver o cometa Leonard, pode considerar-se um sortudo. Isto porque ele nunca mais será visto por cá.

Cometa C/2021 A1 Leonard vem a caminho da Terra

Está a "caminho da Terra" um cometa que além de ser super rápido, a viajar a alta velocidade, é também o mais brilhante deste ano. Ele passará pelo nosso quintal perto do Natal.

Segundo a NASA, a sua passagem poderá ser vista a olho nu. O cometa C/2021 A1 Leonard foi descoberto em janeiro de 2021 pelo astrónomo Greg Leonard. De acordo com a agência espacial norte-americana, este cometa deverá tornar-se visível por volta do dia 12 de dezembro, quando estará mais próximo do Sol, pois é a época em que se encaminham os mais brilhantes.

A estrela-cadente não é ameaçadora. Apesar de viajar a uma velocidade impressionante de 254.412 km/h, passará pela Terra a uma distância segura. Quem vive no hemisfério norte conseguirá avistá-lo primeiro, depois disso, a bola de fogo será notada no hemisfério sul, no final de dezembro, início de janeiro. Leonard também passará perto de Vénus no dia 18 de dezembro.

Mas como poderei ver esta estrela-cadente?

De acordo com o site EarthSky, se utilizar binóculos, terá uma melhor hipótese de admirar este cometa único, embora também possa ser visto sem qualquer ajuda, dependendo da localização e da escuridão do céu. Se o fizer, será um evento memorável. Isto porque nunca iremos admirar tal cometa, tendo em conta que ele precisa de dezenas de milhares de anos para completar uma órbita ao redor do Sol.

A foto mais recente do cometa Leonard, apresentada pela NASA, é o resultado de 62 imagens do cometa e das estrelas de fundo, que foram então combinadas. As fotos foram tiradas através de um telescópio de tamanho médio na Califórnia e mostram uma bela coma tingida de verde e uma longa cauda de poeira.