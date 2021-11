Oukitel RT1 – O tablet mais robusto do mercado com bateria de 10000 mAh

As atividades que dificilmente associamos a tablets ou smartphones estão cada vez mais ligadas a este mundo tecnológico. Seja para ter acesso a software específico, seja para estar presente nas redes sociais ou para comunicar com outras pessoas, mesmo os trabalhos mais sujos já exigem a inclusão destas tecnologias para acompanharem a própria evolução do mercado.

Os smartphones robustos são hoje fáceis de encontrar, mas os tablets proporcionam uma produtividade maior. Por isso, hoje trazemos como sugestão o Oukitel RT1, que é o mais robusto dos tablets do mercado com uma enorme bateria.

A Oukitel, que tem uma grande variedade de smartphones robustos, acabou de apresentar o seu primeiro tablet robusto, a pensar nos consumidores que trabalham em condições extremas, mas necessitam da versatilidade e produtividade de um destes equipamentos para auxiliar as suas atividades.

O Oukitel RT1 vem, portanto, com as certificações IP68 e IP69K, que lhe garantem uma maior resistência a água e poeiras, em diferentes condições. Além disso, foi testado em quedas até 1,5 metros, sendo assim também resistente nesses cenários.

A bateria enorme de 10000 mAh vai garantir uma autonomia considerável, não colocando em causa a produtividade, mesmo longe de um carregador por muitas horas.

Inclui câmaras frontal e traseira de 16 MP, garantindo captação de vídeos em HD e fotos com boa qualidade. É ideal para videochamadas ou até para enviar fotos a clientes ou empresa, do trabalho que está a ser executado.

O ecrã é de 10,1 polegadas, com resolução FullHD+, tem um processador Helio P22 e 4 GB de RAM + 64 GB de armazenamento interno, com possibilidade de expansão por cartão microSD. Além disso, é dual-SIM LTE.

Este tablet robusto Oukitel RT1 está disponível em preto e laranja, por 228,20 € (já com taxas associadas).

Oukitel RT1