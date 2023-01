ChatGPT passou confortavelmente em exames destinados a futuros médicos

O ChatGPT está a levantar muitas ondas e, claro, os investigadores não estão parados. Um estudo recente mostrou que o sistema de Inteligência Artificial (IA) foi capaz de passar as três fases do Medical Licensing Exam, dos Estados Unidos da América (EUA).

Além destas, há outras avaliações que poderiam ser realizadas, com sucesso, pelo chatbot.

Está numa fase embrionária de vida, mas, apesar dos erros que ainda comete, já é capaz de deixar até os céticos impressionados. Um novo estudo descobriu que o ChatGPT é capaz de passar as três fases do Medical Licensing Exam, dos EUA.

A investigação surgiu, na sequência da popularidade do chatbot e com o objetivo de perceber o que o sistema de IA poderia representar para os programas de MBA (Master in Business Administration).

De acordo com o Insider, o ChatGPT mostrou “precisão moderada” e estava “confortavelmente dentro do intervalo de aprovação” nos exames para garantir o título de médico, nos EUA. O Medical Licensing Exam consiste em três exames: Step 1, Step 2CK, e Step 3.

Os investigadores explicaram que o sistema de IA foi capaz de demonstrar "um elevado nível de concordância e discernimento nas suas explicações”, apesar de terem excluído algumas respostas “indeterminadas”.

Essas respostas eram tão gerais que era difícil dizer se estavam certas ou erradas.

Disse Morgan Cheatham, um dos autores do estudo.

Ainda que execute, de forma impressionante, artigos de qualidade sobre assuntos complexos, os investigadores apontaram que o ChatGPT é suscetível a desinformação.

Apesar de ainda estar sob revisão, os resultados sugerem que “os grandes modelos linguísticos podem ter o potencial de ajudar na educação médica, e possivelmente, na tomada de decisões clínicas".

Alguns dos autores do estudo trabalham na Ansible Health, uma startup baseada em Mountain View, na Califórnia. Esta tem investigado e explorado formas de utilizar a IA para melhorar os tratamento médicos.

