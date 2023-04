XQueez: O espremedor de citrinos que procurava

Quem não gosta de um delicioso sumo de laranja natural? Pois bem, hoje temos a sugestão para um equipamento que o ajuda a obter rapidamente sumo... se os citrinos forem bons. Conheça as funcionalidades do XQueez.

Quer seja para aquele pequeno-almoço vagaroso ao fim de semana ou para um mais apressado, já não tem desculpa para não ingerir vitaminas!

Com o XQueez da Prozis basta colocar o citrino e espremê-lo com o motor do equipamento que faz andar o cone. Se quiser, pode dar sempre um toque diferente e acrescentar vários frutos cítricos.

Características do XQueez da Prozis

Forma e Função A sua cozinha vai ficar espetacular com o seu design cool e simples

Cone de pressão automático e prático Basta pressionar a fruta para começar a espremer e levantar para parar.

Recipiente para o sumo Espreme e conserva até 500 mL de sumo.

Sistema antiderramamento Com um bocal antiderramamento que mantém a tua cozinha limpa enquanto espremes o sumo.

Dois cones espremedores Com dois cones de tamanhos diferentes, para frutos de tamanhos diferentes.

Filtro ajustável para polpa Controla a quantidade de polpa que vai para cada copo.

Tampa incluída Para garantir que o espremedor não se liga acidentalmente.

Limpeza fácil Pode ser desmontado para uma limpeza mais fácil. A tampa, o cone, o filtro e o jarro são adequados para a máquina de lavar louça (50 – 70 ºC).



