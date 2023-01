Incrível: Sistema de posicionamento Galileo com precisão de 20 cm

Foi em 2016 que entrou em funcionamento o novo sistema europeu de localização por satélite, o Galileo. Este sistema de navegação tinha 18 satélites, mas passou a ter 28 a operar, o que fará deste sistema de navegação por satélite o mais preciso do mundo.

De acordo com as últimas informações, este sistema de posicionamento tem atualmente um nível de precisão de 20 cm.

Sistema Galileo tem atualmente 28 satélites em órbita

Ao contrário do sistema norte-americano GPS e o russo GLONASS, que são controlados por militares, o Galileo é controlado a nível civil. Além disso, o “GPS europeu” oferece uma geolocalização dez vezes mais precisa, comparativamente ao GPS ou ao GLONASS.

De acordo com as informações mais recentes, o Galileo é atualmente o sistema de navegação de satélite mais avançado do mundo, com uma precisão horizontal de 20 cm e uma precisão vertical de 30 cm. De referir, no entanto, que na sua versão "aberta", o sistema de navegação europeu oferece "apenas" uma margem de erro de 1m. De referir, no entanto, que a margem de erro do sistema GPS é de 5 m (ou 30 cm no modo reservado).

Ainda relativamente à precisão de 20 cm do sistema Galileu, estará disponível para aplicações direcionadas para a agricultura, levantamentos hidrográficos, robótica, condução autónoma, etc.

A rede tem, na sua totalidade, 28 satélites a uma altitude de 23 222 Km. O Galileo usa os mais precisos relógios atómicos – quatro em cada satélite – alguma vez usados para funções de geolocalização. O “GPS europeu” foi um projeto lançado em 1999 pela União Europeia, mas só recentemente totalmente completo. O total de investimento rondou os dez mil milhões de euros.