Com o aumento do número de carros elétricos levou a que marcas como a Tesla criassem as suas redes de abastecimento, algo que a Volkswagen quer agora lançar. A marca alemã quer criar uma solução com uma cobertura grande globalmente.

Para conseguir cumprir este seu objetivo, a Volkswagen tem planos bem claros para a sua rede de carregadores. O ano de 2023 será intenso nesta área e a marca já assumiu que nos próximos 12 meses quer instalar 25 mil carregadores de carros elétricos.

A rede de carregadores da Volkswagen

Uma das principais queixas e até lacunas dos planos para a implementação e crescimento de carros elétricos é a falta de carregadores. Estes até podem existir nas cidades, mas em muitas das restantes áreas estes estão ausentes ou não funcionam corretamente.

Uma das formas mais eficientes para contornar estas falhas é a criação de redes de carregadores pelas marcas. A Volkswagen quer assumir o seu papel nesta área e agora revelou os seus planos para esta área que no final de 2022 tinha já 15.000 pontos de carregamento rápido na América do Norte, China e Europa.

25 mil pontos para carros elétricos em 2023

Para alargar ainda mais esta rede, anunciou o seu plano para se tornar o primeiro fabricante de automóveis a criar uma rede de carregadores global que todos os veículos elétricos poderiam usar. De acordo com este plano, cerca de 10.000 pontos carregamento vão estar a operar na Europa e até 25.000 em todo o mundo até o final de 2023.

Na Europa, a IONITY, uma joint venture entre Audi, Volkswagen Passenger Cars e Porsche, está a fazer as instalações de carregadores de veículos elétricos. O Grupo VW lançou também a Ewiva com o Enel X Way em Itália no ano passado para instalar carregadores EV, e vai instalar cerca de 8.000 carregadores europeus com a BP e a Iberdrola.

Uma rede global acessível a todos os clientes

A Electrify America é a responsável pela infraestrutura elétrica do Grupo Volkswagen nos Estados Unidos. Na China, um mercado em expansão para a Volkswagen, o trabalho de instalação do carregadores de carros elétricos está a ser realizado pela joint venture CAMS.

Além de desenvolver uma rede global de carregadores rápidos, a empresa criou uma gama de produtos que abrange todos os aspetos. A Volkswagen também está a trabalhar para integrar os carros elétricos como powerbanks móveis do sistema de energia e criar valor agregado para os motoristas.