A acompanhar os novos Galaxy S23 espera-se que surjam mais uma novidade no Android Falamos da One UI 5.1, que a Samsung tem estado a desenvolver e a melhorar, para se poder obter ainda mais destes smartphones.

Esta nova versão promete muito, trazendo ainda mais para o sistema que a Google desenvolve para os smartphones das suas parceiras. Agora, dias antes da sua chegada de forma oficial, todas as novidades da One UI 5.1 da Samsung foram reveladas por acidente.

A One UI 5.1 será uma novidade que chega com os Galaxy S23, mas não será um exclusivo destes smartphones. A Samsung irá alargar a sua chegada e muitos mais equipamentos vão ter acesso. Todas as novidades que são esperadas surgiram agora de forma antecipada. Descubra assim o que vai ser revelado.

Câmara:

Mudar a tonalidade numa selfie ficou mais fácil: Mude facilmente a tonalidade das suas selfies com o botão Efeitos na lateral do ecrã.

Acesso rápido ao Expert RAW: A app Expert RAW permite captar imagens de alta qualidade sem qualquer processamento ou compactação, perfeito para quem deseja editar as suas fotos posteriormente. Aceder ao Expert RAW agora é mais fácil no menu Avançado.

Galeria:

Álbum de família comum: Com o Shared Family Album, partilhar fotos com a sua família é mais fácil do que nunca. A Galeria recomenda fotos para adicionar ao seu álbum de família partilhado, reconhecendo os rostos dos seus familiares. Você também obtém 5 GB de armazenamento por membro da família (até 6 pessoas).

Manuseamento melhorado: O processamento remove sombras e reflexos automaticamente para deixar as suas fotos com uma ótima aparência. Também pode recriar GIFs para melhor resolução e clareza.

Exibição de informações conveniente: Se você deslizar para cima ao visualizar uma foto ou vídeo na sua galeria, poderá ver rapidamente quando e onde a foto foi tirada, em qual dispositivo, onde está armazenada e muito mais.

A pesquisa tornou-se mais poderosa: Agora pode pesquisar mais do que uma pessoa ou item de cada vez. Você pode até pesquisar pessoas sem marcar os seus nomes, apenas clicando nos seus rostos.

Escolha um local para salvar as capturas de ecrã: Agora pode salvar capturas de ecrã e gravações de ecrã numa pasta à sua escolha, configurando-a nos recursos avançados.

Zona AR e Emoji AR da One UI 5.1:

Use 3 emojis na câmara AR Emoji: Tire fotos e vídeos divertidos com amigos (até 3 pessoas) no modo máscara. Pode substituir os rostos dos seus amigos por outros personagens clicando no emoji.

Melhorias de layout e edição em AR Doodles: Os pincéis agora estão disponíveis no ecrã principal do AR Doodle para um acesso mais rápido. Também pode redimensionar e mover desenhos após criá-los, e a nova ferramenta de borracha permite apagar apenas uma parte dos desenhos sem apagá-los completamente.

Widgets:

Novo widget de bateria: Com o novo widget de bateria, pode verificar o nível da bateria dos seus dispositivos Galaxy. No ecrã inicial, pode ver que bateria ainda resta no seu smartphone, Galaxy Buds, Galaxy Watch e outros dispositivos compatíveis.

Widget de clima intuitivo: O novo estilo de ilustração e um resumo das condições meteorológicas atuais facilitam o conhecimento das informações do tempo, seja ensolarado, nublado, chova ou neve.

Modos e Cenários:

Papéis de parede diferentes, dependendo do modo: Defina papéis de parede diferentes no ecrã de bloqueio e no ecrã inicial, dependendo das suas atividades atuais. Escolha um plano de fundo para o trabalho, um para o desporto e muito mais, definindo diferentes modos.

Mais condições e ações para cenários: Execute scripts automaticamente ao ativar o modo avião ou ponto de acesso móvel. Os scripts agora podem abrir algumas apps, ajustar o equilíbrio de áudio esquerdo/direito e muito mais. Novas ações agora permitem que controle o Quick Share e a sensibilidade ao toque, além de alterar o toque e o estilo da fonte.

Conectividade:

Colaboração no Samsung Notes: Crie uma nota partilhada que várias pessoas podem editar em simultâneo. Escreva um relatório com colegas, faça anotações para um grupo de estudo ou faça um desenho com um amigo. As possibilidades são infinitas.

Convidar para apps partilhadas ficou fácil: Agora pode facilmente convidar pessoas para álbuns, notas e calendários partilhados usando um link que pode ser partilhado em apps como o messenger, e-mail e redes sociais.

Controlos múltiplos avançados entre o Galaxy Book e o smartphone: Agora pode usar o rato, teclado ou trackpad do Galaxy Book não apenas com o tablet Galaxy, mas também com o smartphone Galaxy. Você pode facilmente copiar e colar texto e arrastar e soltar imagens de um dispositivo para outro como se fosse o mesmo dispositivo.

Saída de som para altifalantes WiFi: Se quiser continuar a ouvir música em altifalantes Wi-Fi no Spotify Connect e do Chromecast integrado, basta abrir a saída de som na barra de ferramentas de acesso rápido, não nas apps de música.

Continue a navegar no PC: Se navegar na Internet no smartphone com o Samsung Internet e continuar a navegar no seu PC, poderá encontrar os sites que abriu no smartphone e continuar a navegar com o navegador do PC.

Samsung DeX:

Multitarefa aprimorada no DeX: No modo de ecrã dividido, agora pode arrastar o divisor no meio da tela para redimensionar ambas as janelas. Também pode encaixar uma janela num dos seus cantos para que ela ocupe um quarto do ecrã.

Configurações:

Sugestões de configurações: As sugestões agora são exibidas na parte superior do ecrã de configurações, informando sobre recursos úteis para experimentar ou configurações que precisam de atenção para que possa ativá-las ou experimentar imediatamente.

Samsung-Internet:

Pesquisa melhorada: Agora pode pesquisar por nome de pasta em favoritos ou por nome de grupo em separadores. A lógica de pesquisa melhorada permite que encontre o que está a procurar, mesmo que algo esteja incorreto.

Assistente de configuração:

Configuração inicial mais rápida e fácil do novo Galaxy: Se estiver a mudar para um novo Galaxy de um Galaxy ou outro dispositivo Android, basta digitalizar o código QR no dispositivo antigo para migrar automaticamente as redes Wi-Fi, conta Samsung e conta Google para o novo dispositivo para transferir sem escrever nada.

Clima:

Informações meteorológicas detalhadas num piscar de olhos: Informações meteorológicas úteis agora são exibidas no ecrã principal da app Weather. Pode verificar alertas de clima severo, boletins meteorológicos diários, precipitação horária e gráficos de temperatura colorida.

Chamadas:

Chamadas de texto Bixby: Chamadas de texto Bixby para atender chamadas automaticamente e descobrir a razão da chamada. Vê o que o chamador está a dizer numa conversa por texto e pode tocar ou escrever as respostas que são lidas em voz alta para o chamador. As chamadas de texto Bixby estão disponíveis apenas em inglês e coreano.

Tudo deverá ser revelado na próxima 4ª feira e nesse momento a Samsung deverá revelar ainda mais da One UI 5.1. Certamente que vão existir mais novidades e melhorias, algumas exclusivas para os novos Galaxy S23.