O ChatGPT é o tema do momento, com todas as suas capacidades de inteligência artificial. Esta criação da OpenAI parece ser o início de algo que poderá mudar a Internet e até o próprio planeta, com toda a sua capacidade de dar respostas lógicas e partilhar informação.

Com o seu acesso gratuito, este serviço tem passado por alguns problemas ao longo das últimas semanas. Para libertar os utilizadores desta situação, a OpenAI parece ter uma novidade para o ChatGPT. Criou uma versão Premium, que vende por 42 dólares.

A versão Premium do ChatGPT está a chegar

Esta é uma novidade que está já acessível para um grupo de utilizadores, mas que aparentemente ainda não foi comunicada e apresentada de forma oficial. Vinha a ser prepara da há algum tempo, mostrando aos utilizadores como poderia ser a sua nova proposta.

Agora finalmente tomou forma e está acessível, mas a um preço que muitos consideram demasiado elevado para uma utilização normal. Falamos de 42 dólares, que dará acesso à versão Premium e que tem vários extras acessíveis para os utilizadores que resolverem pagar.

Here's how ChatGPT Pro works! A lot of users were asking me for proof, so I decided to make a video. pic.twitter.com/QYNn3pRnxI — Zahid Khawaja (@chillzaza_) January 21, 2023

OpenAI quer monetizar esta sua oferta

Ainda que não seja realmente público, sabe-se já o que a nova versão do ChatGPT vai trazer. Em primeiro lugar, vai ter a garantia de uma velocidade de resposta mais rápida, acesso mais confiável e acesso prioritário a novos recursos do que a OpenAI desenvolver.

A parte mais importante é mesmo o tempo de resposta que está muito mais rápida, face ao que os utilizadores normais têm acesso. Vários dos utilizadores que estão a testar esta nova versão garantem que as respostas chegam mesmo mais rápidas e de forma mais confiável.

Versão paga terá extras interessantes

A grande questão, e que tem originado comentários menos positivos, é mesmo a questão do preço praticado. Alegam que 42 dólares para um acesso premium é demasiado elevado para o que podem obter de extra do ChatGPT. Apenas os utilizadores mais intensivos vão poder ter realmente uma mais-valia.

Este era um passo esperado pela OpenAI e para a monetização do seu serviço. O ChatGPT tem despertado o interesse de muitos utilizadores, que já o usam em situações que provavelmente ultrapassam o que seria esperado. Assim, é feita uma divisão clara nos acessos, garantindo a prioridade a quem paga, mas esperando que seja mantido equilíbrio entre os modelos de acesso.