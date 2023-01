Novo penso poderá assegurar rastreios cardíacos em tempo real

Os vestíveis têm, desde há algum tempo, mostrado ser um aliado muito interessante para o quotidiano. Ora, este penso que lhe mostramos hoje é destinado ao próprio coração e prevê a possibilidade de rastreios cardíacos, em tempo real.

Esta tecnologia poderia ser vantajosa para atletas e para doentes cardíacos, por exemplo.

Um grupo de investigadores desenvolveu um penso de ultrassom vestível que fornece imagens do coração em tempo real, mesmo quando o paciente está em movimento. Embora os ultrassons que conhecemos forneçam imagens detalhadas, o seu tamanho torna a digitalização contínua impossível.

Através de aprendizagem profunda, o dispositivo vestível calcula, automaticamente, o volume ventricular e gera estatísticas de desempenho. Em tempo real, a tecnologia regista os resultados cardíacos, detetando falhas, por exemplo.

Os investigadores integraram transdutores piezoelétricos (ou seja, alimentados por pressão) para captar imagens de tecidos profundos. Além disso, os elétrodos metálicos líquidos extensíveis asseguram que o gerador de imagens de ultrassons pode ser “instalado” perto da pele, mantendo-se compacto.

Por se tratar de uma tecnologia complexa, não está sequer perto de entrar em produção para chegar às massas. Até lá, a equipa de investigadores quer limar várias arestas, tornando-a ideal para doentes cardíacos ou atletas, por exemplo, que beneficiam de tecnologias deste tipo, que asseguram a monitorização dos seus dados vitais.

De acordo com os responsáveis por este penso de ultrassom, o sistema poderia ser utilizado noutras zonas do corpo, além do coração.

