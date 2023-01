Apesar dos lucros de 2022, o futuro da Tesla parece incerto

Os resultados financeiros do último trimestre da Tesla foram muito positivos, contribuindo para um ano excelente da empresa. Nos últimos 3 meses do ano, obteve 3,7 mil milhões de dólares em lucro líquido e uma receita de 24,3 mil milhões de dólares.

Contudo, o futuro parece incerto para a empresa. A liderança de Elon Musk, a quebra na procura e os cortes nos preços, podem significar problemas.

Há três anos consecutivos que a Tesla tem vindo a aumentar os seus lucros líquidos. 2022 fechou com um lucro de 14,1 mil milhões de dólares, 2021 com 5,5 mil milhões e 2020 havia sido fechado com um lucro anual de 721 milhões de dólares.

Estes valores foram revelados com o relatório relativos aos resultados financeiros do último trimestre. Nos últimos 3 meses do ano, a Tesla terá entregue 405.278 carros aos seus clientes e 1,3 milhão de veículos em todo o ano de 2022. Apesar de um feito impressionante, ainda assim o resultado ficou um pouco aquém do desejado, de atingir os 50% de crescimento em relação ao ano anterior.

Tesla: Um futuro incerto

A empresa, apesar destas conquistas, parece estar a enfrentar alguns problemas, associados às mudanças de hábitos no mercado, à concorrência e à própria gestão.

Por um lado, o aumento da inflação e a diminuição do poder de compra, são fatores fundamentais para uma diminuição da procura. Com o aumento da oferta de carros elétricos por parte de fabricantes concorrentes, a Tesla vê-se também obrigada a baixar o preço dos seus carros.

Além disso, a gestão das empresas de Elon Musk tem estado a ser colocada em causa por investidores e acionistas, depois da compra do Twitter. Recorde-se que as ações da Tesla têm estado em declínio desde a compra, com uma perda de 65% no último ano. Elon Musk entrou mesmo para a história como o primeiro homem a perder 200 mil milhões de dólares.

Os analistas apontam para um futuro "sombrio". Dan Ives, analista da Wedbush, deixou como nota ao relatório de contas ontem apresentado que "depois de um hipercrescimento sem precedentes nos últimos anos no mercado de EV, que foi essencialmente criado por Musk, agora a Tesla enfrenta a fase mais sombria em 2023 com uma concorrência acirrada vindo de todos os ângulos".

Refere ainda que a "adicionar a esse pano de fundo está Musk, que essencialmente passou de super-herói com uma capa vermelha a vilão aos olhos de muitos investidores, depois que o fiasco do Twitter lançou uma sombra negra sobre as ações da Tesla".

Os investidores começam agora a olhar para as outras fabricantes de uma forma mais atenta. Muitas delas estão no mercado há dezenas de anos, com sucesso cimentado, apostando cada vez mais no segmento dos carros elétricos.

Além disso, os analistas acreditam que os recentes cortes de preços dos carros são o último sinal de que o mercado de VEs pode estar a entrar numa nova fase na fase, com a concorrência a crescer e a oferecer tempos de entrega mais curtos e preços mais atrativos.