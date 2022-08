E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos do novo Android 13, de diversos avanços na ciência, do carro futurístico Lincoln Model L100, analisámos a coluna Tronsmart T7, e muito mais.

A ciência e a tecnologia estão a conseguir resultados para estender a vida das pessoas por mais anos. No entanto, há, a meio de caminho, outras conquistas a fazer. Entre elas a resolução de doenças, como o cancro, ou incapacidades que afetam o ser humano. Nesse sentido, uma equipa de cientistas desenvolveu um implante de proteína de colagénio de pele de porco e os resultados foram espantosos. As 20 pessoas sujeitas a esta experiência voltaram a recuperar a visão.

A bioengenharia poderá responder a um grande números de problemas que ainda diminuem as capacidades humanas.

O Android 13 estava prometido pela Google para muito breve. Esta nova versão do sistema dedicada aos smartphones estava a ser desenvolvida a um ritmo elevado, mas com previsões para chegar mais tarde.

Agora, e sem qualquer pré-aviso, a Google resolveu trazer um presente. O Android 13 é oficial, mas ainda dedicado apenas a alguns smartphones, para já apenas da linha Pixel, como é normal acontecer com este sistema da gigante das pesquisas.

A Terra tem muita água, mesmo muita! Aliás, a quantidade é tanta que é complicado contabilizar e traduzir em números o valor. Segundo estimativas, a Terra terá 1.260.000.000.000.000.000.000 de litros de água. Contudo, apenas 2% de toda esta água é potável. Mesmo assim, é uma grande quantidade que não está bem distribuída. E se um dia precisássemos de mais água?

Não se vislumbra um acontecimento que nos faça perder este líquido precioso para o espaço. No entanto, nesse mesmo espaço, a alguns mil milhões anos luz, existe um lugar que tem mais 140 biliões de vezes mais água que a que temos aqui no nosso planeta. Portanto, 140 biliões de vezes mil duzentos e sessenta triliões de litros.

A Iberdrola colocou em funcionamento em Setúbal a central fotovoltaica Algeruz II, com capacidade para produzir energia limpa para abastecer mais de 11.000 casas.

A estrutura de energia entrou em funcionamento na passada sexta-feira e é um dos sete projetos adjudicados à empresa num leilão de 2019. Conheça mais detalhes.

A Boston Dynamics é hoje uma empresa do grupo Hyundai Motor, num negócio que aconteceu no final de 2020. Agora, avançam juntas com um investimento inicial de mais de 400 milhões de dólares na construção do novo instituto, o Boston Dynamics AI Institute.

O Instituto irá investir recursos nas áreas técnicas de inteligência artificial (IA) cognitiva, IA atlética e design de hardware orgânico, com cada disciplina a contribuir para o progresso das capacidades das máquinas avançadas.

A OPPO tem no ColorOS 13 a sua proposta para os smartphones receberem o Android 13. Esta nova versão está recheada de novidades, que vão para além do que a Google preparou para o seu novo sistema.

Agora que o Android 13 está apresentado e a chegar aos primeiros smartphones, a OPPO resolveu mostrar a sua novidade. O ColorOS 13 está apresentado e lançado, ficando acessível a todos. O Pplware já teve acesso a esta versão e mostra agora tudo o que espera os utilizadores da OPPO.

Os gadgets alimentados por energia solar são cada vez mais comuns, ainda que no campo dos headphones esta não seja uma realidade assim tão usual. Existem algumas soluções, mas a proposta da Adidas surpreender pela forma simples e integrada como as células de carregamento estão colocadas na estrutura.

Conheça os headphones Adidas RPT-02 SOL.

Se olharmos para o mundo tecnológico que exitia há alguns anos, constatamos que as diferenças são extremamente evidentes. E essa é mesmo a lei deste setor que está em constante evolução.

Como tal, dados recentes mostram que a NASA pretende ter um processador capaz de ser 100 vezes mais rápido do que aquilo que os atuais computadores espaciais conseguem oferecer. Vamos então conhecer melhor este projeto de 50 milhões de dólares.

A Tronsmart é uma das marcas que temos vindo a acompanhar no Pplware, com uma oferta de produtos direcionados à reprodução de som com uma qualidade cada vez melhor, além da inclusão de tecnologias inovadoras e do próprio design dos produtos.

Os preços são outro fator positivo na equação e hoje apresentamos a Tronsmart T7.

Embora a Ford esteja em peso no mundo dos veículos elétricos com produtos como o Mustang Mach-E e o F-150 Lightning, a sua marca de luxo Lincoln tem estado um pouco atrás dos seus concorrentes. Contudo, no seguimento do bem recebido Star Concept, a Lincoln está a trazer para a Monterey Car Week outro VE de sucesso chamado Model L100.

Neste projeto, a empresa substituirá o volante por um "controlador de peças de xadrez".

O conceito de habitação tem vindo a mudar ao longo dos anos e uma das apostas mais recentes era a "impressão" de espaços para viver. No entanto, há também outros modelos de habitação a serem já construídos.

Já ouviu falar em casas flutuantes, equipadas com tecnologia de ponta? A Ocean Builders está a tratar disso.