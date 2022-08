NASA identifica possíveis locais de pouso na Lua para a sua missão Artemis

A missão Artemis continua a evoluir para levar de novo humanos à Lua. Depois da NASA ter colocado o foguetão de Sistema de Lançamento Espacial (SLS) na posição de lançamento, agora é a vez da agência identificar 13 locais possíveis de pouco na Lua.

Estas regiões de aterragem candidatas situam-se perto do Polo Sul lunar. Cada região tem atributos para receber a alunagem da nave da Artemis III.

Artemis: A NASA já sabe onde irá pousar a nave tripulada na Lua

A NASA identificou 13 regiões de alunagem candidatas perto do Polo Sul lunar ao preparar-se para enviar astronautas de volta à Lua ao abrigo do programa Artemis.

Cada região contém múltiplos locais potenciais de aterragem para a nave que voará na missão Artemis III. Esta será a primeira das missões Artemis a levar astronautas até à superfície do nossa satélite natural e incluirá a primeira mulher a pôr os pés na Lua.

A seleção destas regiões significa que estamos um salto gigantesco mais próximo do regresso dos humanos à Lua pela primeira vez desde a missão Apollo. Quando o fizermos, será diferente de qualquer missão que tenha surgido antes, quando os astronautas se aventuram em áreas escuras anteriormente inexploradas pelos humanos e lançam as bases para futuras estadias de longo prazo.

Disse Mark Kirasich, administrador da Divisão de Desenvolvimento da Missão Artemis na sede da NASA em Washington.

Conforme podemos ver, a NASA identificou esses locais já devidamente conhecidos:

Faustini Rim A

Peak Near Shackleton

Connecting Ridge

Connecting Ridge Extension

de Gerlache Rim 1

de Gerlache Rim 2

de Gerlache-Kocher Massif

Haworth

Malapert Massif

Leibnitz Beta Plateau

Nobile Rim 1

Nobile Rim 2

Amundsen Rim

Cada uma destas regiões está localizada a seis graus de latitude do Polo Sul lunar. Entre elas, contêm um conjunto diversificado de características geológicas.

Juntas, as regiões oferecem opções de aterragem para todas as potenciais oportunidades de lançamento do veículo Artemis III. Estas múltiplas regiões asseguram flexibilidade para o lançamento ao longo do ano porque locais de aterragem específicos estão fortemente ligados ao calendário da janela de lançamento.

A equipa de análise pesou outros critérios de aterragem com objetivos científicos específicos para a Artemis III. Isto incluía o objetivo de aterrar suficientemente perto de uma região permanentemente sombreada para possibilitar à tripulação conduzir um passeio lunar, ao mesmo tempo que limitava a perturbação ao aterrar.

Isto permitirá aos astronautas recolher amostras e realizar análises científicas numa área não comprometida, o que produzirá informações importantes sobre a profundidade, distribuição e composição do gelo da água que foi confirmado no Polo Sul da Lua.

Ao assegurar a proximidade a regiões permanentemente sombreadas e também ao ter em conta outras condições de iluminação, a equipa identificou regiões que podem cumprir o objetivo do moonwalk (passeio lunar).

Todas as 13 regiões contêm locais que proporcionam acesso contínuo à luz solar durante um período de 6,5 dias - a duração planeada da missão de superfície Artemis III.

Como fornece uma fonte de energia e minimiza as variações de temperatura, o acesso à luz solar é fundamental para uma estadia de longo prazo na Lua.

Agora a NASA discutirá as 13 regiões com as comunidades cientificas e de engenharia para solicitar informações sobre os méritos relativos de cada região.