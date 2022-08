Em Março, apresentámos Urban Venture (podem ver aqui), um jogo dedicado a um tipo de negócio que se expandiu extraordinariamente ao longo dos últimos anos.

Entretanto, fruto de uma parceria da Simteract com a Nacon, Urban Venture sofreu uma mudança de nome, passando-se a chamar de Taxi Life. E recebeu um novo trailer.

A Simteract apresentou em Março deste ano, o seu jogo Urban Venture (que agora recebeu o nome final de Taxi Life), um titulo sobre o negócio de transporte de passageiros e outros tipos de serviços de transporte (mercadorias, comida,...).

Tal como aqui podem ver, trata-se de um jogo que decorre na bela cidade espanhola de Barcelona e que tenta reproduzir na integra, todas as preocupações e desafios de um jovem empresário do ramo.

Situações adversas como engarrafamentos, tempestades, avarias no carro, entre muitos outros relacionados com a vida numa grande cidade, podem comprometer a obtenção do objetivo de entregar os passageiros ou produtos na hora e local certos. O jogador terá de criar um negócio de raiz e ultrapassar todos esses desafios (e muitos mais) para singrar numa cidade de Barcelona extraordinariamente reproduzida.

Serão mais de 200, os monumentos e edifícios históricos de Barcelona que estarão fielmente reproduzidos em Taxi Life, sendo que a cidade se encontra criada numa proporção de 1x1, ou seja, será uma Barcelona virtual "à imagem real" da cidade verdadeira.

E tudo isto com um avançado sistema de simulação de comportamentos de transito, pedestres e afins no jogo, transmitindo uma metrópole ainda mais realista em relação ao que se passa nas estradas.

A Simteract assumiu uma parceria com a Nacon recentemente para o desenvolvimento e distribuição de Taxi Life que, segundo os responsáveis da Nacon foi uma decisão fácil, como podem ver pelas palavras de David Talmat "Taxi Life trata-se de um ótimo conceito que sabemos que os jogadores vão adorar, decorrendo numa cidade perfeita para explorar. Este conceito de criar e gerira nossa empresa neste ramo é extraordinariamente apelativo também. É exatamente isso que pretendemos oferecer aos jogadores com os jogos Life."

Esta série de jogos Life que Talmat se refere (Hotel Life: Resort Simulator, Train Life: A Railway Simulator ou Chef Life: A Restaurant Simulator), corresponde a simuladores de profissões variadas e diversificadas que pretendem disponibilizar aos jogadores, não só a experiência dessas carreiras como também a componente de criar e gerir o próprio negócio por detrás.

Taxi Life será disponibilizado no inicio de 2023, para PC e consolas.