Há água na superfície voltada para o sol da Lua, diz a NASA

A NASA tinha marcado para hoje um evento para desvendar algumas descobertas conseguidas nos últimos tempos na Lua. A novidade foi agora revelada, afinal a agência espacial americana encontrou água na Lua, terminando com o pensamento anterior de que a água só existia apenas em crateras na zona sombria do nosso satélite natural.

A descoberta é extremamente importante e reforça a expectativas em cima da Missão Artemis, que colocará de novo em solo lunar o homem e a mulher pela primeira vez.

Missão Artemis pode beneficiar com a descoberta da água na Lua

A NASA descobriu água na superfície da lua voltada para o sol, de acordo com um evento de teleconferência ao vivo transmitido no site da agência dos EUA. Conforme foi dado a saber, esta descoberta foi confirmada graças ao Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA).

A água é um recurso precioso no espaço. No entanto, não se sabe se a água na superfície da Lua, que está voltada para o sol, é acessível para uso humano como um recurso viável.

Referiu Hertz durante a teleconferência.

As moléculas de água – consistindo num átomo de oxigénio e dois de hidrogénio – foram detetadas pelo espectrómetro infravermelho do observatório SOFIA. Segundo os investigadores, este quadro encontrado levanta novas questões interessantes sobre como a água é criada e como ela pode sobreviver nas condições extremamente adversas e áridas da superfície lunar.

Esta é a primeira vez que a presença de água está confirmada numa superfície da lua voltada para o sol.

Nova realidade contraria o que no passado era afirmado sobre a água na Lua

No passado, vários estudos sugeriram que toda a água na Lua existia apenas dentro das crateras permanentemente sombreadas do nosso satélite natural A última descoberta de água confirmada na superfície da Lua voltada para o sol é significativa porque é contrária ao que os cientistas pensavam. Segundo o que era tido como verdade, no solo lunar, a água sob a luz solar direta não permanecia.

A água pode ser distribuída pela superfície lunar e não se pode limitar aos lugares frios e sombreados perto dos pólos lunares, onde havíamos descoberto gelo de água anteriormente.

Explicou Paul Hertz, diretor da divisão de astrofísica na sede da NASA.

NASA anuncia descoberta inovadora da lua

Esta descoberta vem no desenrolar do estudo contínuo da NASA da Lua. A agência norte-americana tem como objetivo de promover a exploração espacial humana, de acordo com um comunicado de imprensa da NASA.

Conforme é sabido, o programa Artemis da agência enviará a primeira mulher e o próximo homem à superfície lunar em 2024. Assim, estes serão o iniciar dos preparativos para o próximo salto gigante da humanidade até Marte, que deverá ser nalgum momento nos anos 2030.