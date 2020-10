Alerta: Filhos com smartphone Android! Veja se tem alguma destas 3 apps

Desde que foi lançada a loja de aplicações para Android, a Google nunca conseguiu, de forma eficaz, controlar o malware. No entanto, é verdade que os mecanismos de deteção de apps maliciosas têm vindo a ser melhorados.

Recentemente a Google baniu três apps para crianças que recolhiam indevidamente dados. Saiba quais são estas apps.

A Google fez saber que eliminou três apps da loja oficial para o seu sistema operativo móvel. Segundo as informações, as apps recolhiam indevidamente dados e a acusação veio de um regulador internacional, em concreto do International Digital Accountability Council (IDAC), uma entidade com sede em Boston, capital de Massachusetts, nos EUA.

Os 3 jogos que deve remover do Android dos seus filhos…

De acordo com o canal TechCrunch, as apps em questão são as seguintes:

Princess Salon

Number Coloring

Cats & Cosplay

De referir também que, contabilizando o download das três apps, facilmente se percebe que estas eram muito populares. Em conjunto, todas já contabilizavam mais de 20 milhões de downloads.

As apps em questão recolhiam dados importantes e sensíveis como é o caso do Android ID e o Android Advertising ID (AAID). Apesar de todos os mecanismos de proteção, estas variáveis permitem a identificação unívoca do utilizador.

Mesmo estando na loja oficial de apps para Android, mais uma vez fica então provado que os mecanismos de segurança da Google falham. Assim, sempre que instalar alguma app, faça uma pesquisa prévia de forma a informa-se acerca do histórico da aplicação, assim como sobre o programador da mesma.

Além destes 3 jogos, se é utilizador do sistema operativo Android, certifique-se que não usa nenhuma destas 21 aplicações. De acordo com o que foi agora descoberto e dado a conhecer, estas apps contêm adware e podem ainda roubar os seus dados.

