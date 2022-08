YouTube remove vídeo de testes ao Full-Self Driving da Tesla com crianças reais

O YouTube removeu um vídeo que mostra condutores de um Tesla a realizarem os seus próprios testes de segurança para determinar se as capacidades do Full Self-Driving (FSD) do seu VE o fariam parar automaticamente para as crianças que atravessavam ou estavam de pé no meio da estrada.

O vídeo violava as diretrizes do YouTube contra conteúdos que põem em perigo menores.

O vídeo, com o nome "Does Tesla Full-Self Driving Beta really run over kids?" (Será que o Full-Self Driving Beta da Tesla realmente atropela crianças?) foi originalmente publicado no canal de YouTube do Whole Mars Catalog e envolve o proprietário e investidor da Tesla, Tad Park, a testar a funcionalidade FSD com os seus próprios filhos.

Durante o vídeo, Park conduz um Tesla Model 3 em direção a um dos seus filhos em pé na estrada, e depois tenta novamente com o seu outro filho a atravessar a rua. O veículo para antes de chegar às crianças nas duas vezes.

Vídeo do teste ao FSD da Tesla violava as diretrizes do YouTube

Como delineado na sua página de apoio, o YouTube tem regras específicas contra conteúdos que "põem em perigo o bem-estar emocional e físico dos menores". A porta-voz do YouTube, Elena Hernandez, disse que o vídeo violou as suas políticas contra conteúdos nocivos e perigosos e que a plataforma "não permite conteúdos que mostrem um menor a participar em atividades perigosas ou que encorajem menores a fazer atividades perigosas".

Já experimentei o FSD Beta antes, e confiaria a vida dos meus filhos a eles. Por isso estou muito confiante que vai detetar os meus filhos, e também estou a controlar -o volante para poder travar em qualquer altura.

Disse Park durante o vídeo agora removido.

A 18 de Agosto, o vídeo tinha mais de 60.000 visualizações no YouTube. O vídeo foi também publicado no Twitter e continua disponível para visualização.

Não pode valer tudo...

A ideia maluca de testar o FSD com crianças reais surgiu depois de uma campanha de vídeo e anúncio, publicada no Twitter, ter mostrado Teslas aparentemente não detetando e colidindo com bonecos do tamanho de crianças colocados à frente do veículo.

Tudo isto desencadeou um debate sobre as limitações da funcionalidade. A Whole Mars Catalog, um canal do YouTube e Twitter dirigido por Omar Qazi, investidor da Tesla, deu mais tarde a entender a criação de um vídeo envolvendo crianças reais, numa tentativa de provar que os resultados originais estavam errados.

Leia também...