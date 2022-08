Elon Musk diz que não tem planos para apostar no mercado das consolas de videojogos

Elon Musk dispensa apresentações, sendo conhecido por várias razões. A principal, claro está, é por ser dono da empresa de carros elétricos e autónomos Tesla, mas, por outro lado, também pela sua personalidade irreverente e que o leva a ter comportamentos e publicações muito próprias da sua maneira de ser.

No entanto parece que nem todos os setores atraem o CEO no sentido de apostar profissionalmente nos mesmos. As mais recentes informações indicam que, embora goste muito de videojogos, tendo como jogo preferido o Elden Ring, Musk afirmou num podcast que não pretende competir no setor das consolas.

Musk não vai competir no mercado das consolas de videojogos

Num recente podcast norte-americano designado “Full Send”, Elon Musk falou sobre alguns assuntos, especialmente ligados ao segmento gaming. O CEO da Tesla e da SpaceX referiu que gosta de jogos eletrónicos, e o seu preferido é o recente sucesso Elden Ring.

Contudo, tudo indica que o executivo, que também é conhecido por apostar em vários mercados do seu interesse, não vai entrar no mundo dos jogos. Mais concretamente, ao ser questionado se por acaso pondera fazer parte do mercado das consolas de videojogos, Musk foi bastante objetivo e claro na sua resposta ao dizer que “não” a esta possibilidade.

Na ótica do executivo “as consolas, neste momento, são basicamente PCs”. Como tal, Elon Musk conclui dizendo que “não tenho a certeza se existe algum valor a ser oferecido nesse mercado”, o qual é fortemente competitivo.

Desta forma, e pelo menos para já, o CEO não criará mais uma concorrente às populares consolas Xbox da Microsoft, PlayStation da Sony ou Switch da Nintendo.

Pode ver o podcast de seguida, sendo que este assunto é referido a partir das 2:22:00:

Musk diz que joga o seu jogo preferido Elden Ring, da criadora FromSoftware, e há alguns meses o CEO publicou na rede social Twitter que este título era “a mais bela arte” que ele já viu.

E embora possa não concorrer no setor gaming, Musk parece que estar a trabalhar no sentido de levar jogos para os seus carros Tesla através da integração da plataforma Steam nos sistemas dos veículos.