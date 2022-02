Elon Musk quer trazer para os carros elétricos da Tesla os jogos da Steam

Muito para além de toda a tecnologia que coloca nos seus carros, a Tesla aposta também muito no que oferece aos utilizadores. Isso é visto no seu sistema de entretenimento, que ao longo dos anos tem recebido muitas novidades e melhorias.

A mais recente promessa de Elon Musk parece querer tornar este sistema ainda melhor e com muito mais oferta. O homem forte da Tesla revelou agora no Twitter que a marca está a trabalhar para trazer os jogos da Steam para estes carros elétricos.

O sistema de entretenimento dos carros elétricos da Tesla tem evoluído ao longo dos anos, com novidades interessantes e que até resultaram em problemas para a marca. A possibilidade de usar os jogos em andamento valeram já uma investigação nos EUA.

Para breve poderá haver uma novidade importante, pelo menos a julgar por uma resposta dada por Elon Musk a uma questão colocada no Twitter. Ao ser questionado sobre a possibilidade de ter o Cyberpunk a correr nos Model X e S, tudo foi revelado.

We’re working through the general case of making Steam games work on a Tesla vs specific titles. Former is obviously where we should be long-term.