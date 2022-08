EFFIS: Europa bate o recorde de área ardida este ano

O Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS) consiste num sistema modular de informação geográfica em linha que fornece informações históricas e em tempo quase real sobre incêndios florestais e regimes de incêndios florestais.

Os dados compilados pelo EFFIS indicam que já arderam 657.988 hectares na Europa. Portugal é um dos países mais afetados.

EFFIS regista 76.170 hectares ardidos em Portugal

A Europa tem sido, este ano, fortemente fustigada por incêndios de grande dimensão. A seca extrema, aliada a temperaturas muito elevadas e à fraca chuva tem dado origem a um conjunto de catástrofes. Serão precisos vários anos para voltarmos a ter o que tínhamos hoje.

A Espanha lidera a tabela em termos absolutos segundo o EFFIS, contando já com 261.930 hectares ardidos. Atrás encontra-se a Roménia com 150.528 hectares queimados. No pódio aparece ainda Portugal, atingindo o número 76.170 hectares ardidos, grande parte dos quais no incêndio que devastou o Parque Natural da Serra da Estrela. Segue-se França, que nos últimos dias tem sofrido graves incêndios que já devastaram 61.871 hectares, segundo informação da TVI.

Em termos percentuais de área ardida, revela o EFFIS que Portugal está no topo, com 0,80% de área ardida. Seguem-se Roménia (0,63%), Croácia (0,56%) e Espanha (0,52%).

Os números registados este ano ficam aquém do que aconteceu no pior ano do país, em 2017. Os dados disponibilizados indicam que nesse ano, com um total de 408 fogos, arderam 563.532 hectares. Recorde-se que foi em 2017 que a tragédia de Pedrógão Grande chocou o país, num ano que terminou com a morte de mais de 100 pessoas em casos de incêndios. Só em Pedrogão, as chamas mataram 66 pessoas e atingiram cerca de 500 casas.