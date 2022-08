O Facebook e a Apple estão longe de ser empresa que se possa dizer que estão próximas. As recentes mudanças no iOS acabaram por ter um impacto grande na rede social e isso criou as conhecidas fricções.

Se agora o cenário é de quase guerra, a verdade é que estas foram empresa já muito próximas. A prova disso surge agora com uma novidade, que mostra que a Apple queria parceria com o Facebook para uma versão paga e livre de publicidade.

Apple e Facebook, uma parceria pouco natural

A história tem mostrado que as grandes empresas tecnológicas movem-se segundo interesses bem definidos. O lucro está no centro de muitas das decisões e isso leva a criar parcerias pouco lógicas e até quase contra-natura em vários aspetos.

É isso que o Wall Street Journal está a revelar, ao noticiar que a Apple e o Facebook estiveram próximos de criar uma versão alternativa da maior rede social da Internet. Esta seria baseada numa subscrição paga e eliminaria a publicidade que vemos surgir nesta rede.

A Apple sugeriu uma série de mudanças possíveis que dariam à fabricante do iPhone uma fatia da receita do Facebook. Uma ideia que foi discutida: criar uma versão do Facebook baseada em assinatura que seria livre de publicidade, de acordo com pessoas familiarizadas com as discussões.

O fim da publicidade e um novo modelo de negócio

Esta ideia teria partido do lado da própria Apple, que abordou o Facebook para que a mesma tomasse forma. A sua base seria simples e ao pagar os utilizadores deixariam de ter presente a publicidade e deixariam de ver os seus dados recolhidos para a geração dos seus perfis.

Naturalmente que caso este modelo tivesse sido levado em diante, a Apple quereria uma parte dos lucros. Esta seria inicialmente focada nas compras desta subscrição, algo que a Apple já recebe de forma normal, como qualquer outra compra na App Store.

Desejo de lucro deitou por terra a ideia deste modelo

O modelo acabou pro não tomar forma porque a Apple terá pedido para receber mais que as assinaturas. Era vontade da empresa de Tim Cook receber também valores relacionados com pagamentos feitos para impulsionar publicações e outras publicações pagas, algo que considerava encaixar-se na subscrição.

Não fica claro que terá sido este o motivo, mas a verdade é que com o iOS 14 e as mudanças na privacidade a Apple terá bloqueado muitas das receitas do Facebook. Os dados mais recentes apontam para perdas de mais de 10 mil milhões de dólares.