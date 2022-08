41% diz que gráficas Intel Arc podem ser rivais à altura dos modelos da Nvidia e AMD

A Intel não quis contribuir para o mercado hardware 'apenas' com os seus poderosos processadores e, como tal, apostou e anunicou oficialmente a sua linha de placas gráficas Arc. Desta gama alguns modelos já são conhecidos e o Arc A380 já chegou mesmo a algumas lojas.

Mas com esta mudança, considerámos que seria pertinente nesta altura questionar os nossos leitores e saber se estes consideram que as placas gráficas Intel Arc podem ser concorrentes à altura dos modelos da Nvidia e da AMD. Vamos então conhecer todos os resultados.

Podem as gráficas Intyel Arc ser concorrentes à altura da Nvidia e AMD?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 779 respostas obtidas.

E ao analisarmos os resultados verificámos que as respostas afirmativas e negativas não apresentam uma diferença muito significativa na quantidade de escolhas. Contudo, a maioria, com 59% considera que as placas gráficas Intel Arc não serão concorrentes à altura dos modelos da Nvidia e da AMD (461 votos). Já os restantes 41% leitores é da opinião que as novas GPUs da marca californiana podem realmente ser rivais dos chips gráficas das duas fabricantes que já dominam este mercado (318 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados desta questão.

Portanto, as opiniões dividem-se, no entanto a Intel ainda não lançou todos os seus modelos das gráficas Arc para o mercado. Como tal, os consumidores ainda não puderam testar estes equipamentos devidamente. Assim sendo, certamente que daqui a algum tempo iremos repetir esta questão e tentar perceber se, nessa altura, os resultados se mantém semelhantes aos do presente artigo.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora considera que as placas gráficas Intel Arc podem ou não ser concorrentes à altura dos modelos da Nvidia e da AMD.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Concorda que o comércio adote medidas, como fechar mais cedo, para poupar energia? Sim.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.