Portugal: Pode-se comer, fumar ou beber durante a condução?

Com o calor, há muitos hábitos que os portugueses passam a ter ao volante. Um deles, como já referimos, é a condução com chinelos ou de tronco nu. Conduzir de chinelos não dá direito a coima, mas é importante lembrar que o calçado e o vestuário podem representar entraves para uma condução segura.

Será também que se pode comer, fumar ou beber durante a condução?

20% dos portugueses afirmaram que já comeram, beberam ou fumaram durante a condução

De acordo com um relatório divulgado este ano, respetivo aos meses de maio e junho, mais de 20% dos portugueses afirmaram que já comeram, beberam ou fumaram enquanto conduziam. Diretamente não há nada no Código da Estrada que proíba, mas segundo o artigo 11.º do Código da Estrada, poderá eventualmente ser multado se o agente da polícia considerar ter uma justificação para tal.

No artigo 79.º do Código da Estrada lê-se que é proibido "atirar quaisquer objetos para o exterior do veículo", podendo ser sancionado com uma coima entre os 60 e os 300 euros. Isto diz respeito quer à comida, bebida ou cigarros. Já num período de alerta máximo devido aos incêndios em território nacional, qualquer beata atirada para o chão é considerada um perigo.

Relativamente ao telemóvel, diz o código artigo 84º do Código da Estrada que mexer no aparelho é expressamente proibido. É possível falar ao telemóvel, mas apenas se usar um auricular num dos ouvidos ou um sistema de alta-voz. A coima por quem desrespeitar estas regras é mais alta, vai desde os 250 até aos 1.250 euros.

