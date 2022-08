Análise: coluna Bluetooth Tronsmart T7… o som envolvente a 360º

A Tronsmart é uma das marcas que temos vindo a acompanhar no Pplware, com uma oferta de produtos direcionados à reprodução de som com uma qualidade cada vez melhor, além da inclusão de tecnologias inovadoras e do próprio design dos produtos.

Os preços são outro fator positivo na equação e hoje apresentamos a Tronsmart T7.

Principais especificações

A Tronsmart T7 é a mais recente coluna sem fios da fabricante, com ligação Bluetooth, e com uma potência de 30W. Integra dois tweeters e dois woofers, mais um woofer posicionado na parte de baixo, garantindo assim uma reprodução de som envolvente e com graves poderosos.

Tal como muitas das propostas da Tronsmart, também na T7 está presente um sistema de luzes LED que pode ser definido pelo utilizador com uma cor única ou variar com a batida da música.

A bateria que integra garante, segundo o fabricante, uma reprodução de música durante cerca de 12 horas, com o volume a 50%.

A Tronsmart T7 integra tecnologia patenteada SoundPulse, que já aqui falámos algumas vezes, e que proporciona um som mais alto e de maior potência do que as colunas comuns.

Outra das particularidades desta coluna é que pode ser ligada a outra T7 graças à tecnologia TWS. Suporta Bluetooth 5.3, mas não tem NFC. Adicionalmente, tem certificação IPX7, de resistência a água.

Os utilizadores, via app, poderão ajustar alguns parâmetros, nomeadamente, os modos de reprodução como Sound Pulse, Hi-Fi, Classical, Vocal, Deep Bass, Rock e 3D. Tudo isto é suportado por assistente de voz.

A caixa traz apenas a coluna Tronsmart T7, cabo de carregamento USB e o manual de instruções rápidas.

Construção e design da Tronsmart T7

A Tronsmart T7 é uma coluna relativamente compacta, que faz lembrar uma comum garrafa de água reutilizável. Mede 255 x 125 x 93 mm e pesa 1,23 kg, combinando o plástico com uma malha macia na zona dos altifalantes, e com a borracha dos botões e na base para que haja uma prefeita vibração durante a reprodução.

Tem uma alça em malha, tipo atacador, posicionado numa argola para o efeito, podendo facilmente ser trocada por algo mais robusto. Os botões estão posicionados na zona dessa alça, que é também a zona da união da malha que envolve a coluna.

Na parte de cima existe uma grande roda para o controlo de volume, rodeada pela argola de LEDs, onde também se pode ver a instituição da marca.

Conectividade

A coluna dispõe de Bluetooth 5.3 sendo a ligação feita de forma simples e rápida como qualquer outro dispositivo Bluetooth, e sem necessidade de app pré-instalada.

Além de reprodução de música ou áudio de uma qualquer outra app multimédia, pode usar também para chamadas (já que dispõe de microfones) e, adicionalmente, pode funcionar com o seu assistente voz Alexa, Google Assistant ou Cortana.

Qualidade de som

A coluna Tronsmart T7 é ideal para ser usada nas festas de verão, onde tende a haver sempre água envolvida, ou até para ter junto à piscina ou na praia, evidentemente, mantendo o respeito por outras pessoas caso seja um espaço público.

Tem uma amplitude de som muito grande, onde se destacam os graves bastante profundos e médios equilibrados. Com o som num nível muito elevado há uma distorção dos agudos, ficando demasiado estridentes, algo que, nos nossos testes foi compensado com o ajuste dos modos disponíveis na aplicação.

Há ainda que destacar a tecnologia SoundPulse que realmente garante um aumento do volume de som face a todos os outros modos, sem que isso prejudique a qualidade da reprodução.

A aplicação apresenta apenas 3 modos pré-definidos, além do Default: Deep Bass, Classical e Rock. No entanto, tem também o SoundPulse e um Equalizador para ajuste mais completo.

Veredicto

A coluna Tronsmart T7 está disponível por cerca de 53 €, o que configura um preço muito interessante face à qualidade oferecida.

A reprodução de som, fiabilidade de comunicação e interfaces de ligação são desde logo fatores a destacar positivamente. A qualidade de som e o seu equilíbrio juntam-se ao lote de aspetos positivos oferecidos por este compacto produto.

A autonomia nos nossos testes variou entre as 10h e as 12 horas, tal como a fabricante indica.

A coluna bluetooth Tronsmart T7 está disponível em promoção por 53,29€ (IVA incluído), utilizando o cupão de desconto disponível na página do produto no AliExpress. O envio é gratuito e a entrega é rápida, feita a partir de armazém em Espanha.

O Pplware agradece à Tronsmart pela cedência da coluna Tronsmart T7 para análise.

Tronsmart T7