E Porque Hoje é Sexta

Ontem fiz amor com a minha mulher 4 vezes seguidas - disse o francês!

E de manha ela fez um delicioso crepe e disse que me amava muito.

- Eu ontem fiz amor com a minha 6x - diz o italiano!

E de manha ela fez uma deliciosa omeleta e disse que eu era o homem da vida dela.

Como o português ficou calado o francês perguntou:

- Quantas vezes é que fez amor com a sua mulher ontem??

- Uma.

- Responde o português.

-Só uma???!!!!

Exclamou o italiano!!

- E de manhã, o que foi que ela disse?

- Não pares!!! não pares!!!