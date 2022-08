Chegou o Android 13 esta semana e isso leva a que imediatamente os fabricantes possam iniciar os seus testes com as suas versões. Estes vão culminar nas atualizações tão esperadas pelos utilizadores.

A Xiaomi não perdeu tempo e tem já a sua versão de testes pronta a ser avaliada. Não é ainda aberta a todos, mas pode ser instalada e avaliada para mostrar tudo oque vai trazer de novo para os seus smartphones.

Por agora o Android 13 está ainda muito limitado nos smartphones onde pode ser usado. A Google fez a sua parte e lançou esta nova versão para os seus Pixel, sendo estes os equipamentos que já podem instalar esta novidade e aproveitar tudo o que oferece.

Claro que com a chegada da nova versão, a Xiaomi preparou-se e tem já acessível uma primeira versão de testes acessível a alguns dos seus smartphones. Foi isso que mostrou no Twitter, ao publicar uma mensagem onde mostrava tudo.

Exciting news! MIUI Beta for #Android13 is available now.#Xiaomi12 and #Xiaomi12Pro users who are interested can apply to join the first wave through this link now!

Link: https://t.co/bWXQMOGntq



*Please note that Xiaomi Community is not accessible in India. pic.twitter.com/qbvZE177US