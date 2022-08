Sea of Thieves – Temporada 7 já se encontra disponível

Para os possuidores de consolas Xbox ou de PC com Microsoft Windows, Sea of Thieves continua a representar uma das aventuras mais divertidas de piratas em videojogo.

É um jogo cuja longevidade já ultrapassou barreiras que poucos pensavam ser possível e continua de boa saúde. A comprovar isso mesmo, surge o facto de a Temporada 7 já estar disponível.

A longevidade de Sea of thieves, originalmente desenvolvido pelos estúdios da Rare, é tal que a sua popularidade continua alta, o que por sua vez tem feito com que a equipa de desenvolvimento continue a lançar melhorias e conteúdos de forma sistemática.

Nesta aventura de piratas, que nos coloca a navegar por mares abertos à exploração repletos de aventura, ação e tesouros, as novidades têm vindo a suceder regularmente e recentemente chegou a temporada 7.

Desde a semana passada que já se encontra disponível gratuitamente para todos os jogadores de Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10/11 PC, Steam, e Xbox Game Pass, a temporada 7, que traz consigo Captaincy.

Captaincy é, há muito tempo, uma das características mais antecipadas da comunidade Sea of Thieves, permitindo aos jogadores navegar como capitães do seu próprio navio e aceder a várias novas opções de personalização, progressão e jogabilidade.

Os Capitães podem dar um nome ao seu novo navio, comprar decorações para os seus aposentos, exibir Trinkets ganhos em aventuras passadas e futuras, perseguir Marcos de Piratas e Navios, e muito mais. Os feitos favoritos de um pirata também podem ser selecionados para exibição no Diário de Bordo do Capitão, que pode ser visto por outros jogadores e também ajudará a acompanhar a sessão de jogo atual.

Com Aventuras contínuas e limitadas no tempo - iniciando com "A Hunter's Cry" a 18 de agosto - 100 níveis de Renome Sazonal para completares, e a intriga contínua do primeiro Mistério de Sea of Thieves. Ou seja, há aventuras para todos os tipos de pirata, nesta temporada.