O Android acaba de receber novidades e uma delas vai mudar as viagens de carro

A Google disponibilizou o Android Drop de setembro com um conjunto de novidades direcionadas para as apps e serviços. Esta estratégia contínua permite que os utilizadores recebam melhorias e correções sem a obrigatoriedade de aguardar por uma grande atualização deste sistema operativo. Entre os destaques, a IA ganha destaque nas rotinas diárias e simplifica tarefas comuns.

Vaga de novidades da Google para o Android

Uma das principais novidades assenta na integração da IA Gemini com a sua plataforma de localização. O assistente passa a conseguir registar onde determinados bens foram deixados, dispensando totalmente o recurso a etiquetas físicas de rastreio. O utilizador só precisa de indicar por voz onde guardou um objeto pessoal, podendo até anexar uma fotografia do local exato para consulta posterior no telemóvel.

Adeus aos enjoos e mais apoio à acessibilidade

Outra surpresa resolve um incómodo enfrentado por quem tenta usar o ecrã num veículo. A novidade, denominada Motion Assist, pode ser ativada através do painel de definições e projeta pontos visuais móveis sobre a interface. Estes elementos deslocam-se em sintonia direta com os movimentos da viatura, fornecendo ao cérebro uma referência espacial estável que reduz significativamente o enjoo cinético.

O compromisso com a inclusão também está nesta atualização através das capacidades visuais do Gemini Live, com a câmara traseira do smartphone. O sistema foi concebido para descrever em tempo real tudo o que estiver no campo de visão, ajudando pessoas cegas ou com dificuldades de visão. Consegue identificar produtos em prateleiras, ler ementas em restaurantes e reconhecer objetos com precisão assinalável.

Mais produtividade e personalização nas conversas

A produtividade em grupo também recebeu melhorias relevantes com a aproximação entre o Google Keep e a aplicação Mensagens. Agora, os utilizadores conseguem gerar e editar notas ou listas de compras de forma colaborativa sem saírem da janela de conversação ativa. A partilha acontece de forma direta e transparente para os membros do chat, agilizando o planeamento doméstico ou de trabalho.

A mesma aplicação de mensagens passa ainda a suportar um nível de personalização estética individualizado para cada contacto. Torna-se possível atribuir padrões de cor exclusivos ou definir imagens próprias como fundo de cada conversa individual. A interface adapta automaticamente a paleta cromática às tonalidades da fotografia escolhida, garantindo harmonia visual e melhor legibilidade geral.

Com esta distribuição faseada, a Google reforça a utilidade prática dos seus serviços nativos e moderniza a experiência de utilização diária em milhões de equipamentos. A chegada progressiva destas ferramentas assegura que os dispositivos compatíveis ganham valor tangível sem exigir intervenções complexas ou configurações avançadas por parte do utilizador comum.