Algeruz II: Nova central fotovoltaica já em funcionamento em Setúbal

A Iberdrola colocou em funcionamento em Setúbal a central fotovoltaica Algeruz II, com capacidade para produzir energia limpa para abastecer mais de 11.000 casas.

A estrutura de energia entrou em funcionamento na passada sexta-feira e é um dos sete projetos adjudicados à empresa num leilão de 2019. Conheça mais detalhes.

Central fotovoltaica Algeruz II tem mais de 50.500 módulos fixos

A energia solar fotovoltaica é obtida quando a luz solar se converte em eletricidade, utilizando uma tecnologia baseada no efeito fotoelétrico. Trata-se de um tipo de energia renovável, inesgotável e não poluente, que pode ser gerada em instalações que vão desde os pequenos geradores para autoconsumo até as grandes usinas fotovoltaicas.

A nova central fotovoltaica Algeruz II tem mais de 50.500 módulos fixos e monofásicos e uma capacidade instalada de 27,35 megawatt (MW), permitindo evitar a emissão de 13.400 toneladas de dióxido de carbono (CO2) para a atmosfera por ano, segundo revela a empresa Iberdrola. O investimento foi de 17,8 milhões de euros.

De relembrar que no leilão de 2019, a Iberdrola foi a maior adjudicatária, em número de lotes, com um total de sete projetos fotovoltaicos, "três dos quais em construção e com previsão de início de operação comercial durante este ano": as centrais fotovoltaicas em Conde - Palmela - (13,51 MW), Alcochete I (32,89 MW) e Alcochete II (12,72 MW), também localizadas no distrito de Setúbal.

No comunicado enviado, é referido que os projetos Montechoro I (11,57 MW), Montechoro II (24,95 MW) e Carregado (64,1 MW), adjudicados no mesmo leilão, estão em processo de obtenção da licença de construção e estão previstos para 2023, altura em que a capacidade fotovoltaica da Iberdrola em Portugal totalizará 187 MW.

A empresa tem 92 MW de energia eólica em funcionamento, além das centrais hidroelétricas de Daivões (central convencional) e Gouvães (central de bombagem), no rio Tâmega, junto às quais está prevista a construção de um grande parque eólico com uma capacidade total prevista de 400 MW.