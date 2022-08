A Apple tem o seu nome inscrito no pódio das empresas mais valiosas do mundo, com funcionários espalhados por toda a parte. No entanto, os resultados financeiros do último trimestre não foram muito positivos havendo a necessidade natural de fazer ajustes para alcançar os objetivos e um desses ajustes passa pela desaceleração das contratações.

Uma nova notícia dá conta que, neste processo, já cerca de 100 recrutadores contratados da Apple foram demitidos.

A Apple demitiu muitos dos seus recrutadores contratados na semana passada, como parte de um esforço para travar as contratações e gastos da empresa. Esta notícia está a ser avançada pela Bloomberg que cita "pessoas com conhecimento do assunto", que pediram para não serem identificadas, porque "a situação é privada".

Apple desacelera contratações... e despede recrutadores

Cerca de 100 trabalhadores contratados foram demitidos num movimento raro para a empresa mais valiosa do mundo. Os recrutadores foram os responsáveis ​​pela contratação de novos funcionários para a Apple, e os cortes ressaltam que uma desaceleração está curso na empresa.

Os trabalhadores demitidos foram informados de que os cortes foram feitos devido a mudanças nas atuais necessidades de negócios da Apple.

Há cerca de um mês começaram a surgir notícias de que a empresa ia começar a abrandar nas contratações dado o próprio desacelerar da economia e do setor. Aliás, esse abrandamento, comprovou-se pouco depois com a apresentação de resultados trimestrais da empresa. Nessa altura, Tim Cook falou diretamente que algumas áreas irão sofrer um desinvestimento, ainda que continuassem a investir noutras.

Acreditamos em investir durante a crise. E assim continuaremos a contratar pessoas e investir em áreas, mas estamos a ser mais deliberados em fazê-lo em reconhecimento às realidades do meio ambiente.

| Disse Tim Cook.

A Apple, contudo, continua a manter funcionários recrutadores na empresa, sendo que não foram todos demitidos neste processo. A empresa já foi contactada e ninguém se pronunciou sobre este caso.

A verdade é que a decisão de demitir trabalhadores é incomum para a gigante de Cupertino, que emprega mais de 150.000 pessoas. Mas está longe de ser a única a dar esse passo. Nos últimos meses,a Meta, Tesla, Microsoft, Amazon e Oracle, foram algumas de despediram em passa perante uma desaceleração nos gastos com tecnologia.