Microsoft diz que a PlayStation 4 vendeu mais do dobro da Xbox One

Nem sempre as marcas 'abrem a boca' para falar algo positivo acerca da concorrência. Tal acontece porque o normal é as empresas salientarem os seus produtos e serviços, destacando-os das restantes ofertas no mercado.

Mas, recentemente, a Microsoft revelou que as vendas da sua consola Xbox One foram muito inferiores às da rival PlayStation 4 da Sony.

PS4 vendeu mais do dobro das consolas Xbox One, diz a própria Microsoft

Por vezes as empresas não revelam determinados detalhes sobre os seus produtos, muito devido a nem sempre esses dados serem positivos. No caso da Microsoft, esta não tem revelado dados sobre as suas consolas vendidas desde o ano de 2016. Ou seja, não existem números oficiais das vendas das consolas Xbox One e das recentes Xbox Series X e Series S revelados até ao momento.

E embora continue sem divulgar os números concretos, a gigante de Redmond acabou por anunciar aquilo que já era óbvio para todos os que seguem de perto o segmento gaming, ou seja, as vendas da sua consola Xbox One foram muito inferiores às da rival PlayStation 4 da Sony.

A informação foi divulgada por documentos enviados à entidade reguladora da concorrência do Brasil, onde a Microsoft revelou então que a sua Xbox One vendeu menos do que a metade das PS4. Segundo o documento, a empresa da Xbox admite que "a Sony superou a Microsoft em termos de vendas de consolas e base instalada, tendo vendido mais do que o dobro do que as Xbox da última geração".

De acordo com os últimos dados revelados pela Sony, a PlayStation 4 vendeu 117,2 milhões de unidades até ao mês de março de 2020. Portanto, no caso da Microsoft, poderemos deduzir que as suas Xbox One venderam cerca de 50 milhões de unidades até essa altura. E as informações compiladas pelo VGChart indicam que teriam sido vendidas 50,53 milhões de unidades da consola da Microsoft, portanto certamente que o número real anda à volta desses valores.

Estas informações surgem numa altura em que a relação entre a Microsoft e a Sony não anda muito saudável, sobretudo depois que a empresa de Redmond comprou a criadora de jogos Activision Blizzard.

