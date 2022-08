Microsoft acusa a Sony de pagar aos criadores para não lançarem os jogos no Game Pass

A compra da Activision Blizzard pela Microsoft criou uma certa tensão com a rival Sony, uma vez que muitos dos títulos da criadora são um sucesso entre os jogadores da PlayStation.

Mas as picardias subtis entre ambas as potênicas continuam. E se recentemente a empresa japonesa referiu que que esta compra iria criar práticas anticompetitivas e que o jogo Call of Duty poderia influenciar a escolha dos jogadores relativamente às consolas, agora a Microsoft responde e acusa a Sony de pagar aos programadores para estes não lançarem os seus jogos na sua plataforma de jogos Game Pass.

Parece que o mundo anda muito reativo e tudo é uma razão para se iniciar um conflito, por mais pequeno e despercebido que este possa parecer. E embora já fossem rivais no segmento das consolas de videojogos, a Microsoft e a Sony sempre mentiveram uma relação cordial, até a empresa de Redmond ter comprado a Activision Blizzard por 60 mil milhões de euros no início deste ano, o que desencadeou uma atitude um pouco mais hostil neste relacionamento.

Uma das maiores preocupações da Sony na altura era que a Microsoft retirasse alguns jogos populares da criadora, como Call of Duty, de estarem disponíveis para a PlaySattion, mas a marca da Xbox garantiu que não o faria.

E apesar de já se ter passado mais de meio ano desde a aquisição milionária, a tensão mantém-se entre as duas marcas. Há cerca de uma semana, a entidade reguladora brasileira CADE (Conselho Administrativo de Defesa Económica) recolheu a opinião de várias empresas acerca da compra da Activision Blizzard, onde a Sony comentou que os jogos da linha Call of Duty poderiam influenciar os jogadores na escolha das consolas de videojogos. E agora a Microsoft respondeu à rival num documento com 27 páginas.

Microsot diz que a Sony paga para os jogos não chegarem ao Game Pass

Segundo as informações, a Microsoft acusou a Sony de bloquear o crescimento do Game Pass ao pagar aos programadores para que estes não disponibilizem os seus jogos na sua plataforma de jogos. A dona da consola Xbox diz que a rival está assim a tentar impedir o crescimento do Game Pass, ao pagar aos criadores por "direitos de bloqueio" em troca de estes não adicionarem os seus conteúdos à plataforma de assinatura.

A empresa de Redmond refere que a empresa japonesa foi a única, de outras marcas terceiras como a Ubisoft e a Bandai Namco, a alegar que o jogo Call of Duty ( CoD) não teria concorrência, mas acrescenta que a rival está isolada nesta opinião e também que se contradiz nalgumas questões. A Microsoft continua e diz que a Sony não quer ver os jogos CoD no Game Pass logo no início pois está "ressentida por ter que competir com o serviço de assinatura da Microsoft".

De forma a reforçar a sua tese, a Microsoft mencionou 4 motivos pelos quais é contra as declarações da Sony de que incluir jogos da Activision Blizzard é uma prática anticompetitiva:

A estratégia da Microsoft não é tirar o conteúdo dos jogadores, já que Call of Duty ainda estará na PlayStation

As estatísticas indicam que os utilizadores acreditam que os serviços de assinatura são outra maneira de pagar pelos jogos

As declarações da Sony negam a natureza dos serviços de assinatura, além do facto de a PlayStation já possuir PS Plus Extra e Premium

Existem outros serviços semelhantes no mercado cujo conteúdo não está na Xbox

A empresa de Redmond finaliza ao dizer que retirar COD da PlayStation não seria viável de um ponto de vista comercial. E que só seria economicamente rentável se um grande número de jogadores mudasse para a Xbox, uma vez que os 60 mil milhões de euros pagos pela compra da Activision Blizzard tiveram que ser amortizados.