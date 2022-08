A compra do Twitter por Elon Musk está agora num ponto de indecisão e de incerteza. O homem forte da Tesla já avançou e recuou, não deixando claro se quer mesmo comprar a rede social ou se está apenas a fazer mais um dos seus planos.

Com este caso prestes a dar entrada em tribunal, e ainda longe de haver uma decisão, as movimentações continuam. Agora fica no ar a ideia de que Elon Musk poderá criar a sua própria rede social se a compra do Twitter falhar.

A compra do Twitter está parada e em tribunal

Depois de ter iniciado o processo formal de compra do Twitter por 44 mil milhões de dólares, Elon Musk acabou por recuar. A sua justificação está na falta de informação e no suposto número de contas falsas ou automatizadas.

Com um processo a decorrer em tribunal, as movimentações continuam a um ritmo elevado. A mais recente ação veio do próprio Elon Musk, mais uma vez através da sua conta do Twitter, numa resposta a um a questão de outro utilizador.

Vamos ter uma nova rede social a caminho?

A questão era simples e provavelmente apenas uma provocação ao homem forte da Tesla, mas acabou por ter uma resposta bem direta. Questionado sobre a possibilidade de criar a sua própria rede social, a sua resposta foi apenas e só X.com.

Este domínio não é novo nas mãos de Elon Musk. Já em 2017 revelou a chegada de algo completamente novo nesse domínio. Aparentemente foi mais uma das novidades do homem forte da Tesla e que não dá literalmente em nada de concreto.

Excited to announce the launch of https://t.co/J6TuRWIQAA! It's a little verbose right now, but that will be fixed tomorrow. — Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2017

X.com, uma proposta estranha vinda de Elon Musk

Ao aceder a x.com os visitantes são brindados com apenas a letra X, sem mais qualquer informação adicional. Este domínio já albergou um banco virtual, uma das primeiras criações de Elon Musk, antes mesmo de criar o PayPal, que viria a vender mais tarde ao eBay.

Não parece muito lógico que Elon Musk venha a optar por este caminho, mesmo que a compra do Twitter venha a cair e não se concretize. Já outros tentaram criar as suas redes sociais, sempre com resultados pouco relevantes.