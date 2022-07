Elon Musk tem a fama de ser muito disruptivo no Twitter. O homem forte da Tesla usa esta rede social para apresentar não apenas as suas ideias, mas também para pedir ajuda aos utilizadores.

Foi precisamente nesta rede que surgiu de forma muito discreta uma resposta de Elon Musk e que poderá significar muito. Segundo o próprio, já terá dado um passo de gigante, ao descarregar o seu cérebro para a cloud.

Esta é uma história que tem muitos contornos estranhos e que certamente levantará muitas dúvidas. No entanto, foi o próprio Elon Musk que a revelou, ainda que no mesmo registo que o fez de outras vezes, em situações bem mais complicadas. Fala da possibilidade de descarregar um cérebro para um robot e como aparentemente já o terá realizado.

Estando a Neuralink a trabalhar ativamente em formas de ligar o cérebro humano a máquinas, este cenário agora descrito pode não parecer estranho. O que parece pouco provável é ter já acontecido, face ao que se sabe estar a ser realizado.

would be cool to have a competitive game buddy of approximately the same skill level



except he would be a computer and have infinite time so i would more just see him get better at everything while i am busy with dumb life things



i don’t like this thought exercise anymore