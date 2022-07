Vivo X80 Pro: Este smartphone “bate” um iPhone?

O mercado dos smartphones continua em crescimento, mas parece que estamos num período de estagnação de inovação. Mais componente/menos componente, os smartphones oferecem quase o mesmo dentro do segmento onde são classificados.

Mas a Vivo, com o X80 Pro "deu um passo à frente" e finalmente temos um smartphone que "oferece algo mais".

O Vivo X80 Pro foi anunciado na Europa no passado dia 15 de junho, num evento com o nome vivo Xpedition, que se realizou em ZEISS-Großplanetarium, em Berlim. Apesar da chinesa Vivo, criada em 2009 na China, não ser muito conhecida em Portugal, e estar a angariar mercado no nosso país, a marca está nas primeiras posições do ranking das marcas que mais smartphones vende.

Destaque ainda para o evento que a empresa realizou em Berlim, para anunciar a chegada do equipamento à Europa, pelo facto de ser diferença e de garantir uma fantástica experiência aos jornalistas. Na prática a empresa "passou-nos" o smartphone para as mãos, e criou um circuito com um conjunto de cenários para teste e experiência com as câmaras fotográficas e vídeo (sim, o poder do smartphone está neste componente). Podemos já adiantar que o sistema de imagem desenvolvido pela Vivo e pela Zeiss apresenta conteúdos finais soberbos!

De relembrar também que em 2016, a Vivo conseguiu mesmo arredar a Xiaomi do TOP 5 das que mais smartphones vendem na China. Na altura a empresa vendeu perto de 79 milhões de smartphones no período. Mas vamos ao poderoso, encorpado e interessante Vivo X80 Pro.

Vivo X80 Pro... que maquinão...

O Vivo X80 Pro é um smartphone com um design minimalista na parte frontal e que apresenta uma "artilharia" de câmaras na parte traseira com a marca da Zeiss em destaque.

O equipamento é ligeiramente pesado (219 gramas), o que não é um ponto fraco, pois em mãos, sentimos que estamos perante um smartphone compacto e construido com materiais de alta gama.

Na caixa está disponível uma capa ligeiramente rugosa para a traseira, que nos garante que o equipamento não desliza com facilidade e também que garante a proteção do mesmo.

Ao nível do ecrã estamos perante um painel AMOLED capacitivo multitoque, e com 6,78" e uma taxa de atualização de até 120 Hz.

O ecrã é ligeiramente curvo, o que nos garante uma experiência de "profundidade". Tem boas cores, um fantástico contraste e uma boa resolução. A taxa de refrescamento pode ir até aos 120 Hz (o smartphone tem um modo inteligente para gerir esta funcionalidade).

Segundo as especificações, este smartphone tem uma bateria de 4700 mAh o que dará para (facilmente) um dia. Vem com um carregador de 80W - Flash Charge, o que permite carregamentos muito rápidos (menos de 40 min para carregar na totalidade). No equipamento que tivemos acesso, foi-nos também disponibilizado um carregador para realizar carregamentos sem fios (Carga Flash de 50 W sem fios).

O processador é um Snapdragon 8 Gen 1, um dos mais poderosos da atualidade. O equipamento tem 256 GB de memória de armazenamento e 12 GB de RAM, componentes que ajudam no poderia do equipamento.

Outro destaque é o sensor do impressões digitais, que é surpreendentemente rápido e que se encontra integrado no ecrã.

Ao nível das câmaras o Vivo X80 Pro vem com 4 traseiras e uma frontal. As câmaras traseiras têm 50 MP (ultra-sensorial, com sensor GNV e estabilização ótica de imagem (OIS)), 48 MP (grande angular), 12 MP (câmara de retrato gimbal), 8 MP (câmara periscópica) e a frontal 32 MP.

Resumo das Especificações do Vivo X80 Pro

Este smarpthone destaca-se em vários aspetos e por integrar tecnologias topo de gama. Aqui ficam as principais características e tecnologias que fazem parte do Vivo X80 Pro.

Vivo X80 Pro; Cosmic Black

Processador: Snapdragon 8 Gen 1

RAM: 12 GB

Armazenamento: 256 GB UFS 3.1

Bateria: 4700 mAh

Carregamento Rápido : Carga Flash de 80 W, Carga Flash de 50 W sem fios

Sistema operativo: Funtouch OS 12 (Com base no Android 12.0)

Dimensões: 164,57×75,30×9,10 mm

Peso: 219 gramas

Ecrã: 6,78 pol., taxa de atualização de até 120 Hz Resolução: 3200×1440 (WQHD+) Tipo: AMOLED Ecrã Tátil: Capacitivo multitoque

Câmara: Frontal 32 MP / Traseira 50 MP + 48 MP + 12 MP + 8 MP Abertura: Frontal f/2.45 (32 MP), Traseira f/1.57 (50 MP) + f/2.2 (48 MP) + f/1.85 (12 MP) + f/3.4 (8 MP) Flash: traseiro Modos de Cena: Alta Resolução, Noite, Retrato, Fotografia, Vídeo, Pro, Panorama, Fotografia ao vivo, Câmara Lenta, Timelapse, Autocolantes RA, Microfilme, Super Lua, Documento Ultra HD, Modo Astro, Modo Desporto Pro, Longa Exposição, Dupla Exposição, Vídeo de Dupla Visão, Retrato de Grupo por IA Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, 2.4G/5G, Ecrã Wi-Fi, 2×2 MIMO, MU MIMO Bluetooth 5.2 USB Tipo-C, USB 3.1 certificado IP68

Podem ver todas as especificações aqui.

Expetativas: Como funcionará toda a tecnologia do sistema de imagem anunciada num smartphone? Como se comporta ao equipamento ao nível do processamento de imagem? Será que a diferença para u iPhone 13 Pro Max (que uso atualmente e um dos melhores da atualidade) vai-se sentir facilmente? Vamos saber num próximo artigo.

O Vivo X80 Pro custa em Portugal 1299 euros.