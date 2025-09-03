Chamadas suspeitas: como identificar números desconhecidos?

Nos últimos anos, têm aumentado as chamadas de números desconhecidos ou suspeitos, muitas vezes associadas a fraudes telefónicas, esquemas de marketing agressivo ou tentativas de roubo de dados pessoais. Conheça algumas dicas para identificar números desconhecidos.

Como tentar reconhecer chamadas suspeitas?

1. Atenção ao indicativo

Um dos primeiros sinais de alerta é o prefixo internacional. Chamadas provenientes de países com os quais não tem qualquer ligação (ex.: +225, +60, +212) podem tratar-se de esquemas que exploram a curiosidade da vítima para devolver a chamada, gerando custos elevados.

2. Pesquise o número online

Muitos números de spam são reportados por outros utilizadores. Sites como Quem Me Liga, Tellows ou fóruns de consumidores permitem verificar rapidamente se já existem queixas associadas ao número em questão.

3. Cuidado com chamadas muito curtas

As chamadas que apenas deixam o telefone tocar uma vez, conhecidas como “one ring scam”, têm como objetivo levá-lo a devolver a chamada. Ao fazê-lo, poderá estar a ligar para linhas de valor acrescentado, com custos elevados.

4. Analise o comportamento durante a chamada

Silêncio inicial ou ruídos estranhos podem indicar chamadas automáticas (robocalls).

Mensagens com tom de urgência ("a sua conta será bloqueada", "tem de resolver imediatamente") são sinais típicos de fraude.

(“a sua conta será bloqueada”, “tem de resolver imediatamente”) são sinais típicos de fraude. Pedidos de dados pessoais ou bancários nunca devem ser atendidos por telefone. Nenhum banco ou entidade oficial pede senhas, PINs ou números de cartão desta forma.

O que fazer depois de receber uma chamada suspeita?

1. Bloquear o número

Tanto no Android como no iOS existe a opção de bloquear chamadas e mensagens de remetentes indesejados.

2. Usar aplicações de filtragem

Ferramentas como Truecaller ou Hiya, bem como os filtros de spam incluídos nos smartphones mais recentes, ajudam a identificar e a bloquear chamadas suspeitas automaticamente.

3. Reportar às autoridades ou à operadora

As operadoras dispõem de canais para registo de chamadas fraudulentas. Além disso, a denúncia pode evitar que outros utilizadores sejam alvo do mesmo esquema.

4. Registar-se na Lista de Oposição ao Marketing (LOPM)

Em Portugal, é possível inscrever o seu número na Lista de Oposição ao Marketing, reduzindo significativamente a probabilidade de receber chamadas de publicidade não solicitada.