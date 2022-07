Bravery & Greed, uma homenagem aos jogos dos 80 e 90

A equipa da Team17 (The Escapsists, Overcooked ou Alien Breed entre outros) anunciou recentemente uma parceria com os Rekka Games com o objetivo de desenvolver Bravery & Greed, um beat'em up cooperativo.

Venham conhecer mais sobre este jogo retro que vai trazer certamente algumas recordações.

A já experiente equipa da Team17, responsável por vários jogos incluindo titulos como The Escapsists, Overcooked, Worms, Lemming ou Alien Breed entre muitos outros, anunciou recentemente o seu próximo trabalho: Bravery & Greed.

A Team17 revelou inclusive que, firmou uma parceria com a Rekka Games para a distribuição de Bravery & Greed.

Tal como se pode ver pelas imagens, Bravery & Greed é um beat'em up que remonta imediatamente para as grandes aventuras clássicas dos anos 80 e 90. Misturando cenários (masmorras) com elementos de fantasia, com uma jogabilidade roguelike, o titulo contará com uma jogabilidade arcade característica dessa época.

Bravery & Greed incluirá vários modos de jogo sendo no entanto, um jogo virado para o cooperativo em que cada equipa poderá ter até 4 jogadores.

O objetivo desafia os jogadores a entrarem na Dwarven Sky Fortress e saírem de lá com vida e ricos como o raio. Aliás, o objetivo do jogo é o de sair o mais rico possível e para isso, tudo vale.

Pelo caminho iremos encontrar várias estruturas que nos permitirão encontrar o nosso rumo, ou a nossa vocação: Caminho da Paz, Caminho do Caos, Caminho da Ordem ou Caminho da Escuridão.

Cada jogador pode escolher o seu herói de entre 4 classes distintas:

o ágil Rogue armado com arco e flechas

o valente Warrior, com o seu poderoso escudo e espada

o excêntrico Wizard, e as magias poderosas que pode invocar

a poderosa Amazon, com a sua poderosa espada Amazona e os seus chacras

Como seria de esperar, cada classe terá as suas próprias habilidades e ataques que os irão ajudar a sobreviver ao longo do jogo, assim como lhes irão possibilitar encontrar e adquirir todo o loot que conseguirem descobrir.

O combate será simplista como nos jogos dos anos 80 e 90 mas com mecânicas mais atuais, que incluem as capacidades de defender de ataques, desviar, e usar as habilidades de cada herói para lançar feitiços destrutivos contra inimigos poderosos (incluindo bosses desafiantes) e até contra alguns aliados desviados do caminho.

As diferentes cavernas e masmorras repletas de perigos e armadilhas por onde a ação de Bravery & Greed decorre, estão repletas de itens que os jogadores podem apanhar e equipar. Luvas, botas, amuletos e varinhas mágicas são alguns desses items à espera de serem encontrados. Com isto, poderemos esperar grandes capacidades de personalização de cada herói, quer em termos de equipamento, de armas e de look.

A ganância é uma coisa lixada e pelo que se sabe, cada jogador pode ser ganancioso não só contra os inimigos mas também contra os próprios aliados. Isto, pois ao reanimar um aliado caído em batalha, poderemos sacar-lhe algum loot também o que faz com que, definitivamente, seja uma boa ideia mantermo-nos vivos por o máximo tempo possível.

Ah! E não se esqueçam. A morte é permanente em Bravery & Greed.

Bravery & Greed apresentará vários modos de jogo, incluindo um Modo Aventura (campanha tradicional), um Modo Horda (desafios onde hordas de inimigos serão lançados contra os jogadores) e vários Modos PvP (combates jogadores contra jogadores).

Bravery & Greed será lançado para PC, Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4 ainda em 2022.