Melhore a qualidade do ar que respira com o Xiaomi Mijia Air Purifier 4 Pro

Os ambientadores, fumo de lareiras ou cigarros e químicos de detergentes de limpeza, são alguns dos elementos que podem estar a comprometer a qualidade do ar da sua casa. Já para não falar no pólen que anda pelo ar nesta altura do ano.

Um purificador de ar poderá ser a solução. Conheça o Xiaomi Mijia Air Purifier 4 Pro.

A diminuição da exposição a elementos como os já descritos é essencial para se manter saudável, principalmente se sofrer de algum tipo de alergia. É aqui que os purificadores de ar poderão ter um papel fundamental, filtrando o ar e assim reduzindo a parte poluente e tornando-o mais respirável.

A Xiaomi tem trazido ao mercado muito mais que soluções de tecnologia móvel. É, na verdade, responsável por muito do desenvolvimento do mercado de tecnologia inteligente para casa a preços acessíveis e de elevada qualidade.

Purificador de Ar Xiaomi Mijia Air Purifier 4 Pro

Os seus equipamentos purificadores de ar são um bom exemplo disso. O Xiaomi Mijia Air Purifier 4 Pro é capaz de eliminar até 99,85% dos vírus e bactérias de uma área até 60 metros quadrados. Integra um sensor a laser capaz de detetar partículas de 0.3μm.

Este modelo inclui um pequeno ecrã tátil OLED onde é possível escolher o modo de funcionamento. Além disso, pode ser ligado ao smartphone, funcionando este como controlo remoto. Os assistentes de voz Alexa e Google Assistant são também compatíveis.

O Air Purifier 4 Pro AC-M15-SC inclui um filtro HEPA, mas este pode ser substituído por filtros antibacterianos ou anti-formaldeído (produto químico comum).

A máquina tem de dimensões 275 x 275 x 680 mm e pesa 6,8 kg, funciona a 50W e tem um ruído de 64dB. Há que destacar que inclui um modo automático e ainda 3 níveis de intensidade. Tem uma opção silenciosa para funcionar durante os momentos de descanso, mantendo a qualidade do ar melhorada, sem incomodar.

O purificador de ar tem um preço promocional de 219,33€, limitado ao stock existente e válido até 31 de agosto. O envio é gratuito, com entrega rápida e segura feita a partir de armazém europeu.

Xiaomi Mijia Air Purifier 4 Pro