Fusão na Europa vai criar concorrência à rede Starlink da SpaceX

A SpaceX conta já com mais de 2500 satélites na órbita baixa da Terra a fornecer internet através do serviço Starlink. Global, flexível, sem contrato de fidelidade e cada vez mais abrangente. Este serviço poderá tornar-se num problema para as operadoras convencionais e para os serviços de comunicações por satélite que já existem no mercado. A não ser que uma fusão possa "travar" o ímpeto de Elon Musk. E poderá estar já em andamento o projeto da Europa.

A Eutelsat Communications SA, com sede em Paris, chegou a acordo para adquirir a britânica OneWeb Global. Esta fusão que combinará as frotas de satélites de internet das empresas, poderá criar uma maior competição à Starlink.

Europa prepara concorrência à Starlink

A fusão de todas as ações valorizam a OneWeb em 3,4 mil milhões de dólares, declararam as 2 empresas. A Eutelsat tinha de antemão uma participação de quase 24% na OneWeb. As autoridades do Reino Unido possuem 19%. Após a conclusão do negócio, a participação do governo federal na empresa mista cairá para 11%. Manterá uma "quota especial" que dará garantias de segurança ao nível nacional.

As duas empresas europeias de televisão por satélite para PC vão misturar as suas frotas. A Eutelsat contribuirá com os seus 36 satélites de órbita geoestacionária e a OneWeb com a frota de 428 satélites de “órbita baixa terrestre” já em uso.

Os satélites geoestacionários orbitam acima do solo da Terra e ao longo do equador. Transferem-se a um ritmo mais lento do que os satélites de "órbita baixa terrestre", contudo apresentam espaço de proteção extra. Os satélites de órbita baixa terrestre, contudo, circulam mais perto do chão da Terra a um ritmo mais rápido.

Apesar destes satélites cobrirem um espaço menor do que os satélites geoestacionários, requerem uma constelação de diferentes satélites interligados para utilização em comunicações.

A primeira etapa é afinar sistemas para interligar as duas constelações

Numa afirmação conjunta, as duas empresas declararam que a fusão das frotas permitirá à comunidade aprender com a capacidade excessiva da frota geoestacionária e a conectividade rápida dos satélites de órbita baixa terrestre. Segundo o comunicado de imprensa, o combinar das duas "cria a solução ótima para satisfazer uma gama ainda mais vasta de necessidades dos clientes, expandindo assim o Addressable Market (mercado endereçável)".

A SpaceX tem uma frota de cerca de 2500 satélites de órbita terrestre baixa. Jeff Bezos entrou adicionalmente na luta pelo seu quinhão no espaço com o Projeto Kuiper da Amazon. Bezos espera conseguir colocar na órbita baixa terrestre cerca de 3200 satélites.

OneWeb, Project Kuiper e Starlink estão entre um punhado de empresas e entidades que correm para enviar satélites de banda larga para órbita. O foco é apostar nalguns nichos de mercado e também competir com os fornecedores convencionais de banda larga. O serviço Starlink da SpaceX ganhou peso e credibilidade com a sua ação de força na Ucrânia, as autoridades locais e oficiais do exército creditaram-lhe o facto de servir as suas forças militares para os manter ligados na guerra contra o invasor russo.

Em março, a SpaceX concordou em ajudar a lançar os satélites da OneWeb após as tensões ocidentais com a Rússia terem bloqueado a empresa de utilizar algumas plataformas de lançamento russas.

Após um período complicado, com o futuro comprometido, a OneWeb emergiu no final de 2020 após receber um financiamento de mil milhões de dólares das autoridades britânicas e da indiana Bharti Global Ltd. Bharti Global.

