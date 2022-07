Fornecedores chineses começam a enviar as gráficas Nvidia GeForce RTX 40 no próximo mês

Estamos quase perto de conhecer as novas placas gráficas que a Nvidia está a preparar para o mercado de hardware, mas até ao momento muitas das informações reveladas passam por rumores e leaks de pessoas diretamente ligadas a esta indústria.

Mas há agora mais alguns detalhes divulgados e, segundo as recentes informações, os fabricantes chineses vão começar a enviar as primeiras unidades das placas gráficas GeForce RTX 40 da Nvidia já durante o próximo mês de agosto.

Primeiras GPUs GeForce RTX 40 podem chegar à China em agosto

De acordo com os últimos relatórios revelados por Ilya Korneychuk, que representa o canal russo PRO Hi-Tech, um fornecedor chinês de placas gráficas deverá começar a enviar as primeiras unidades da nova linha GeForce RTX 40 da Nvidia em meados do próximo mês de agosto.

Estas informações são então as mais recentes relacionadas com os possíveis envios das novas placas gráficas da marca norte-americana. No entanto, muitas lojas atualmente querem, antes de mais, conseguir escoar o stock dos modelos da atual geração GeForce RTX 30, que esteve escassa durante vários meses devido à pandemia da COVID-19, mas não só. É que, ao começarem a receber as primeiras gráficas RTX 40, as lojas terão uma maior dificuldade em vender os modelos da geração anterior.

Tal como já foi falado por diversas vezes, estima-se que o primeiro modelo da nova gama de GPUs da Nvidia a chegar ao mercado seja a topo de gama GeForce RTX 4090. Espera-se ainda que os restantes modelos comecem a chegar assim que o stock das RTX 30 esteja mais escoado, o que deverá acontecer apenas em 2023, altura em que o mercado deve receber a GeForce RTX 4060.

Daquilo que se sabe, a Nvidia GeForce RTX 4090 contará com o chip gráfico GA102-300 com 16.384 núcleos CUDA. Outros rumores indicam que este modelo poderá conseguir alcançar uma frequência de 2.750 MHz e que deverá ser 90% mais rápida do que a atual RTX 3090.