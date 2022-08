SeaPod: Casas Flutuantes com super tecnologia? Estão a ser construídas

O conceito de habitação tem vindo a mudar ao longo dos anos e uma das apostas mais recentes era a "impressão" de espaços para viver. No entanto, há também outros modelos de habitação a serem já construídos.

Já ouviu falar em casas flutuantes, equipadas com tecnologia de ponta? A Ocean Builders está a tratar disso.

SeaPod: cápsulas terão preços entre os 295 mil e 1,5 milhões de dólares

Segundo a CNN, a Ocean Builders, uma empresa sediada no Panamá especializada em tecnologia marinha inovadora, acaba de revelar uma frota de "cápsulas para habitação revolucionárias", ao qual deu o nome de SeaPod.

Descritas como "as primeiras casas ecorrestauradoras do mundo", as cápsulas, que variam entre 295 mil e 1,5 milhões de dólares, estão atualmente em construção na Marina de Linton Bay, na costa norte do Panamá.

Este modelo de habitação foi idealizado por Rüdiger Koch, diretor de engenharia da Ocean Builders como solução para a falta de espaço em destinos de praia populares.

A estrutura elevada tem 833 pés quadrados (73 m2) de espaço útil, incluindo um quarto principal, sala, cozinha e casa de banho, distribuídos por três níveis e meio.

Com espaço para duas pessoas, a unidade utiliza mais de 47,7 metros cúbicos de tubos de aço cheios de ar para flutuar 2,2 metros acima das ondas, e contém 53,4 m2 de janelas panorâmicas e vistas de mar de 360 graus. As "cápsulas" irão estar inicialmente localizadas numa área próxima da Marina de Linton Bay, vão estar equipadas com tecnologia de ponta.

Residentes e visitantes podem ser transportados de e para o SeaPod através de barcos, jet skis, táxis aquáticos locais e/ou os seus próprios barcos ou embarcações.

As primeiras cápsulas concluídas serão lançadas online no fim de setembro, e os potenciais compradores poderão ir vê-las por si mesmos logo a seguir. Quem conseguir comprar uma das primeiras cápsulas da Ocean Builders poderá mudar-se até ao fim de 2023, se tudo correr como planeado.