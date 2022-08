A privacidade nunca foi um tema forte no Facebook e em todos os restantes serviços que oferece. É recorrente o surgimento de problemas e de falhas, que se descobrem apenas depois das falhas serem amplamente exploradas.

Uma das mais recentes notícias nesta área apontava para a recolha de informação pelo Facebook sempre que o browser interno das suas apps era usado. Isso pode ser contrariado de forma simples, com a alteração de uma opção nas suas apps móveis. Veja como ter mais privacidade.

Foi há poucos dias que foi revelado que o Facebook provavelmente recolhe todas as interações que são realizadas no seu browser. Esta é feita com a injeção de JavaScript nas páginas visitadas, sem que o utilizador possa controlar ou contrariar esse processo.

Claro que a Meta recusou estas acusações e descreveu esta ação apenas para recolha de informações estatísticas sobre a utilização deste browser. Quem se quiser proteger e ter mais privacidade pode fazê-lo, de forma simples e rápida. Basta ativar uma simples opção.

Como não poderia deixar de ser, esta alteração vai acontecer dentro da app do Facebook dedicada ao smartphone. Basta abrir esta app e depois escolher o menu que fica do lado direito do ecrã. Este vai dar acesso a várias opções, devendo ser escolhida a roda dentada que fica no topo.

Na nova lista que é apresentada, devem descer até meio das várias propostas até encontrarem a opção Conteúdos multimédia. É agora que chegam à opção que procuram e que devem procurar novamente na lista apresentada pela app do Facebook.

É então no final desta lista que encontram a opção As ligações abrem externamente, que devem ativar. Esta fica de imediato pronta a ser usada, passando os links que são partilhados no Facebook a serem abertos no browser padrão do smartphone.

Ao ativarem esta opção, que é simples e rápida de fazer, garantem a privacidade que procuram. O Facebook deixa então de monitorizar a utilização e recolher dados dos utilizadores, ficando assim longe de qualquer problema ou dúvida.