A moda dos vídeos curtos parece que veio para ficar, como se vê com o TikTok e o YouTube Shorts. Estes têm conquistados as redes sociais e todas têm as suas plataformas para publicar estes vídeos de alguns segundos.

O YouTube veio agora anunciar uma mudança na sua plataforma Shorts, para lhe dar ainda mais visibilidade. Vai passar a incluir uma marca de água nos vídeos que ali forem publicados.

Todas as plataformas e redes sociais têm tentado bater o TikTok e a sua ideia base de partilha de vídeos curtos. Esta parece ser uma fórmula de sucesso que tem cativado cada vez mais utilizadores, que ali colocam os seus vídeos.

Como muitas vezes estes são partilhados em vários locais, ou até aproveitados de uns utilizadores para outros, o YouTube resolveu tomar uma atitude. Esta é simples e não tem qualquer impacto nos utilizadores, mas certamente que será muito positivo para os Shorts.

Conforme anunciou na sua página de suporte, os vídeos publicados nos Shorts vão passar a ter uma marca de água bem visível e bem identificada. Ao exportar os vídeos, os utilizadores passam a contar com este extra, que não vão conseguir eliminar.

Segundo o que foi revelado, esta marca de água servirá "para que seus espectadores vejam que o conteúdo que você está a partilhar nas plataformas pode ser encontrado no YouTube Shorts". Naturalmente que isto tem um efeito bem visível e reverterá na totalidade para os Shorts do YouTube.

Apesar de anunciado agora de forma oficial, esta novidade será lançada nos Shorts próximas semanas para computadores. O YouTube prevê expandir esta funcionalidade para os dispositivos móveis nos próximos meses, de forma gradual e faseada.

Esta é uma jogada inteligente do YouTube para os Shorts e para os vídeos curtos ali publicados. Desta forma simples cria uma visibilidade grande para os vídeos que saem da sua plataforma e acabam nas redes concorrentes, quer sejam pelos seus autores ou simplesmente descarregados.